Дочь Ким Чен Ына укрепила позиции его преемника после визита в Китай – разведка Сеула

Дочь главы Северной Кореи Ким Чжу Э, по всей видимости, станет преемником Ким Чен Ына – она закрепила свои позиции. Об этом сообщили южнокорейские законодатели со ссылкой на разведывательное агентство страны, передает Yonhap News Agency.

Предположительно, 11-летняя девочка во время поездки с отцом в Китай оставалась в посольстве Северной Кореи и избегала внимания медиа. Но ей удалось "обеспечить достаточную информацию", необходимую для укрепления позиций в качестве потенциальной преемницы.

По словам одного из депутатов, который присутствовал на брифинге разведки, целью ее поездки, по сути, было завершение процесса подготовки текста с учетом ее преемственности.

"Было высказано предположение, что статус Ким Джу Э как вероятной преемницы был укреплен за счет того, что ее время от времени показывали, давая ей возможность получить зарубежный опыт, но не давая ей появляться на публичных мероприятиях", – сказал другой депутат.

По информации Reuters, северокорейские чиновники были замечены в "затирании следов" после визита Ким Чен Ына в Пекин. Это делалось для того, чтобы не раскрывать биологическую информацию о главе КНДР и его дочери. В частности, использовался специальный самолет для перевозки мусора, а сам Ким Чен Ын и его дочь жили в посольстве Северной Кореи.