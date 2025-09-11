Дочка Кім Чен Ина зміцнила позиції його наступниці після візиту до Китаю – розвідка Сеула
Дочка глави Північної Кореї Кім Чжу Е, найімовірніше, стане наступницею Кім Чен Ина – вона закріпила свої позиції. Про це повідомили південнокорейські законодавці з посиланням на розвідувальне агентство країни, передає Інформаційне агентство Yonhap News Agency.
Імовірно, 11-річна дівчинка під час поїздки з батьком до Китаю залишалася в посольстві Північної Кореї та уникала уваги медіа. Але їй вдалося "забезпечити достатню інформацію", необхідну для зміцнення позицій як потенційної наступниці.
За словами одного з депутатів, який був присутній на брифінгу розвідки, метою її поїздки, по суті, було завершення процесу підготовки тексту з урахуванням її наступності.
"Було висловлено припущення, що статус Кім Джу Е як ймовірної спадкоємиці було укріплено завдяки тому, що її час від часу показували, даючи їй можливість здобути закордонний досвід, але не даючи їй з'являтися на публічних заходах", – сказав інший депутат.
За інформацією Reuters, північнокорейські чиновники були помічені в "затиранні слідів" після візиту Кім Чен Ина в Пекін. Це робилося для того, щоб не розкривати біологічну інформацію про главу КНДР і його доньку. Зокрема, використовували спеціальний літак для перевезення сміття, а сам Кім Чен Ин і його дочка жили в посольстві Північної Кореї.
