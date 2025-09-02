Кім Чен Ин поїхав до Пекіна на військовий парад на своєму бронепоїзді – фото

Лідер КНДР їде до Пекіна, де відбудеться військовий парад на честь 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні

Кім Чен Ин (Фото: KCNA)

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин вирушив до Китаю на своєму броньованому поїзді, щоб взяти участь у військовому параді в Пекіні. Про це повідомляє державне агентство KCNA та The Guadian.

Кім виїхав із Пхеньяна 1 вересня і вранці 2 вересня перетнув кордон з Китаєм. Бронепоїзд глави КНДР рухається зі швидкістю лише 60 км/год і має репутацію "рухомої фортеці".

Усередині поїзда облаштовано переговорні кімнати, спальні, кабінет із дерев’яними панелями та шкіряними кріслами.

Фото: KCNA

Фото: KCNA

3 вересня Кім Чен Ин разом із китайським головою Сі Цзіньпіном і російським диктатором Володимиром Путіним спостерігатимуть за масштабним військовим парадом у Пекіні.