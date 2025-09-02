Ким Чен Ын поехал в Пекин на военный парад на своем бронепоезде – фото

Лидер КНДР едет в Пекин, где состоится военный парад в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне

Ким Чен Ын (Фото: KCNA)

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын отправился в Китай на своем бронированном поезде, чтобы принять участие в военном параде в Пекине. Об этом сообщает государственное агентство KCNA и The Guadian.

Ким выехал из Пхеньяна 1 сентября и утром 2 сентября пересек границу с Китаем. Бронепоезд главы КНДР движется со скоростью всего 60 км/ч и имеет репутацию "движущейся крепости".

Внутри поезда обустроены переговорные комнаты, спальни, кабинет с деревянными панелями и кожаными креслами.

Фото: KCNA

Фото: KCNA

3 сентября Ким Чен Ын вместе с китайским председателем Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным будут наблюдать за масштабным военным парадом в Пекине.