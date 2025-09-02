Ким Чен Ын поехал в Пекин на военный парад на своем бронепоезде – фото
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын отправился в Китай на своем бронированном поезде, чтобы принять участие в военном параде в Пекине. Об этом сообщает государственное агентство KCNA и The Guadian.
Ким выехал из Пхеньяна 1 сентября и утром 2 сентября пересек границу с Китаем. Бронепоезд главы КНДР движется со скоростью всего 60 км/ч и имеет репутацию "движущейся крепости".
Внутри поезда обустроены переговорные комнаты, спальни, кабинет с деревянными панелями и кожаными креслами.
3 сентября Ким Чен Ын вместе с китайским председателем Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным будут наблюдать за масштабным военным парадом в Пекине.
- В столице Китая 3 сентября пройдет масштабный военный парад в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне.
- С европейского континента в Пекин также поедут президент Сербии Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Ранее он и Фицо стали единственными руководителями Европы, посетившими пропагандистский парад 9 мая в Москве.
