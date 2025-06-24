"Должно победить адекватность". Зеленский ответил, готов ли пойти на компромисс с Путиным
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова идти на требования российского диктатора Владимира Путина из-за прекращения войны, но украинская сторона поддерживает проведение диалога. Об этом он сообщил в интервью Sky News.
Отвечая на вопрос, готов ли он пойти на компромисс для прекращения войны, Зеленский ответил:
"Нет. Прежде всего, мы стоим на проведении диалога. Мы поддерживаем безусловное прекращение огня. Мы поддерживаем идею, что должны встретиться, поговорить и понять, возможен ли реальный компромисс. И есть ли реальный способ остановить войну", – пояснил президент.
В то же время он подчеркнул, что прекращение огня само по себе – это уже компромисс, но в ситуации с Россией это лишь путь к временной заморозке войны.
"В любом случае прекращение огня – это ничья. Ни победа, ни проигрыш. Это временная заморозка де-факто, и это уже компромисс обеих сторон. Обе стороны этой войны имеют совершенно разные цели. Россияне намерены нас оккупировать. И они открыто об этом заявляют. Украинцы намерены их остановить", – сказал для нас.
Он подчеркнул, что у Украины и России есть абсолютно разные ценности, но он убежден, что должна победить "адекватность".
Также Зеленский отметил, что Путин не просто хочет украинские территории – он стремится постепенно уничтожить самую украинскую идентичность.
"Путин хочет постепенной оккупации Украины. Он рассчитывает на уменьшение европейской помощи, полный выход США из этой войны и упразднение санкций", – отметил президент.
Чтобы противостоять Путину, Украина вместе с партнерами должна использовать стратегию давления – политическими санкциями и дальнобойным оружием, добавил украинский лидер.
- 2 июня, во время второго раунда переговоров в Стамбуле, Украина предложила провести встречу Зеленского и Путина с 20 по 30 число.
- 19 июня диктатор РФ заявил, что якобы готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не хочет. В ОП назвали последние заявления Путина "шоу для Трампа".
- 20 июня Путин заявил, что российскими территориями является то, куда "ступает нога российского солдата". Министр иностранных дел Сибига ответил, что "Путину нет дела до российских солдат или их ног, разорванных украинскими беспилотниками".