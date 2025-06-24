"Должно победить адекватность". Зеленский ответил, готов ли пойти на компромисс с Путиным

Президент подчеркнул, что война должна завершиться победой "адекватности", а не заморозкой конфликта

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова идти на требования российского диктатора Владимира Путина из-за прекращения войны, но украинская сторона поддерживает проведение диалога. Об этом он сообщил в интервью Sky News.

Отвечая на вопрос, готов ли он пойти на компромисс для прекращения войны, Зеленский ответил:

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"Нет. Прежде всего, мы стоим на проведении диалога. Мы поддерживаем безусловное прекращение огня. Мы поддерживаем идею, что должны встретиться, поговорить и понять, возможен ли реальный компромисс. И есть ли реальный способ остановить войну", – пояснил президент.

В то же время он подчеркнул, что прекращение огня само по себе – это уже компромисс, но в ситуации с Россией это лишь путь к временной заморозке войны.

"В любом случае прекращение огня – это ничья. Ни победа, ни проигрыш. Это временная заморозка де-факто, и это уже компромисс обеих сторон. Обе стороны этой войны имеют совершенно разные цели. Россияне намерены нас оккупировать. И они открыто об этом заявляют. Украинцы намерены их остановить", – сказал для нас.

Он подчеркнул, что у Украины и России есть абсолютно разные ценности, но он убежден, что должна победить "адекватность".

Также Зеленский отметил, что Путин не просто хочет украинские территории – он стремится постепенно уничтожить самую украинскую идентичность.

"Путин хочет постепенной оккупации Украины. Он рассчитывает на уменьшение европейской помощи, полный выход США из этой войны и упразднение санкций", – отметил президент.

Чтобы противостоять Путину, Украина вместе с партнерами должна использовать стратегию давления – политическими санкциями и дальнобойным оружием, добавил украинский лидер.