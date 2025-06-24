"Має перемогти адекватність". Зеленський відповів, чи готовий піти на компроміс з Путіним
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова йти на вимоги російського диктатора Володимира Путіна заради припинення війни, але українська сторона підтримує проведення діалогу. Про це він повідомив в інтерв’ю Sky News.
Відповідаючи на запитання, чи готовий він піти на компроміс, щоб припинити війну, Зеленський відповів:
"Ні. Передусім ми стоїмо на проведенні діалогу. Ми підтримуємо безумовне припинення вогню. Ми підтримуємо ідею, що маємо зустрітися, поговорити і зрозуміти, чи є можливий реальний компроміс. І чи є реальний спосіб зупинити війну", – пояснив президент.
Водночас він підкреслив, що припинення вогню саме по собі – це вже компроміс, але в ситуації з Росією це лише шлях до тимчасового заморожування війни.
"У будь-якому випадку припинення вогню – це нічия. Ні перемога, ні програш. Це тимчасове заморожування де-факто, і це вже компроміс обох сторін. Обидві сторони цієї війни мають абсолютно різні цілі. Росіяни мають намір нас окупувати. І вони відкрито про це заявляють. Українці мають намір їх зупинити – для нас це війна за незалежність", – сказав Зеленський.
Він наголосив, що Україна та Росія мають абсолютно різні цінності, але він переконаний, що має перемогти "адекватність".
Також Зеленський зазначив, що Путін не просто хоче українські території – він прагне поступово знищити саму українську ідентичність.
"Путін хоче поступової окупації України. Він розраховує на зменшення європейської допомоги, повний вихід США з цієї війни та скасування санкцій", – зазначив президент.
Щоб протистояти Путіну, Україна разом з партнерами мають використовувати стратегію тиску – політичними санкціями та далекобійною зброєю, додав український лідер.
- 2 червня, під час другого раунду переговорів у Стамбулі, Україна запропонувала провести зустріч Зеленського та Путіна у проміжку з 20 до 30 числа.
- 19 червня диктатор РФ заявив, що нібито готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не хоче. В ОП назвали останні заяви Путіна "шоу для Трампа".
- 20 червня Путін заявив, що російськими територіями є те, куди "ступає нога російського солдата". Міністр закордонних справ Сибіга відповів, що "Путіну немає діла до російських солдатів чи їхніх ніг, розірваних українськими безпілотниками".