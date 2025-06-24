"Має перемогти адекватність". Зеленський відповів, чи готовий піти на компроміс з Путіним

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова йти на вимоги російського диктатора Володимира Путіна заради припинення війни, але українська сторона підтримує проведення діалогу. Про це він повідомив в інтерв’ю Sky News.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він піти на компроміс, щоб припинити війну, Зеленський відповів:

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"Ні. Передусім ми стоїмо на проведенні діалогу. Ми підтримуємо безумовне припинення вогню. Ми підтримуємо ідею, що маємо зустрітися, поговорити і зрозуміти, чи є можливий реальний компроміс. І чи є реальний спосіб зупинити війну", – пояснив президент.

Водночас він підкреслив, що припинення вогню саме по собі – це вже компроміс, але в ситуації з Росією це лише шлях до тимчасового заморожування війни.

"У будь-якому випадку припинення вогню – це нічия. Ні перемога, ні програш. Це тимчасове заморожування де-факто, і це вже компроміс обох сторін. Обидві сторони цієї війни мають абсолютно різні цілі. Росіяни мають намір нас окупувати. І вони відкрито про це заявляють. Українці мають намір їх зупинити – для нас це війна за незалежність", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна та Росія мають абсолютно різні цінності, але він переконаний, що має перемогти "адекватність".

Також Зеленський зазначив, що Путін не просто хоче українські території – він прагне поступово знищити саму українську ідентичність.

"Путін хоче поступової окупації України. Він розраховує на зменшення європейської допомоги, повний вихід США з цієї війни та скасування санкцій", – зазначив президент.

Щоб протистояти Путіну, Україна разом з партнерами мають використовувати стратегію тиску – політичними санкціями та далекобійною зброєю, додав український лідер.