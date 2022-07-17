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Дом офицеров в Виннице не будут сносить: Выстоял Вторую мировую войну, выстоит и эту

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2022, 15:21
Дом офицеров в Виннице не будут сносить: Выстоял Вторую мировую войну, выстоит и эту - Фото
Фото: EPA

Дом офицеров в Виннице, куда 14 июля попала российская ракета, не будут сносить. По словам председателя Винницкой ОГА Сергея Борзова, здание приобрело для города символическое значение.

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"После попадания ракеты здание является аварийным. Таков вывод ГСЧС. После обследования специалистами было принято решение о разборе завалов. Речь не о сносе всего объекта, а о демонтаже аварийных конструкций, где опасно. Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну. Выстоит и эту – он уже стал символом устойчивости Винницы", – написал Борзов в Telegram.

Глава Офиса Президента Кирилл Тимошенко 15 июля говорил, что дом культуры в Виннице не подлежит восстановлению, как и соседний дом быта.

  • В результате ракетного удара России по гражданским объектам в центре Винницы 14 июля подтверждена гибель 24 человек, в том числе трое детей.
  • Опубликовано видео момента удара.
  • Российская государственная пропаганда дважды меняла объяснение ракетных ударов по Виннице. В двух версиях в здании Дома офицеров погибли украинские военные, еще в одной – уничтожен склад боеприпасов. Однако на самом деле все погибшие – мирные жители, сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.
Андрей Водяный
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война винница сергей борзов
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