Донбасс. Боевики угрожали забрать автомобили миссии ОБСЕ

Боевики гибридной армии РФ на Донбассе угрожали забрать автомобили патруля мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщается на сайте Организации.

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Отмечается, что инцидент произошел 16 февраля на полигоне оккупантов в Шимшиновке, в 27 км к юго-западу от Луганска. К наблюдателям подошел вооруженный боевик и попросил покинуть полигон.

Он заявил, что членам миссии ОБСЕ не разрешается быть на полигоне во время учений с боевыми стрельбами, говорится в сообщении. Также боевик утверждал, что члены патруля должны были согласовать свой визит с лицами, которым принадлежит фактический контроль.

Кроме того, отмечают в ОБСЕ, боевик угрожал забрать автомобили миссии, если она в будущем попытается посетить полигон без предварительного согласования.

В ОБСЕ выражают протест из-за таких действий оккупантов. Там напомнили, что члены миссии имеют безусловную свободу передвижения и право мониторинга, а угрозы захвата собственности ОБСЕ не имеют оправдания ни при каких обстоятельствах.

В январе Запад отказал РФ на ее требование закрыть перед Украиной двери в НАТО. Некоторые западные СМИ возможной датой атаки РФ на Украину назвали 16 февраля, однако этого не произошло.

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Марк Сировой

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