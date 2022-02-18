UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Донбасс. Боевики угрожали забрать автомобили миссии ОБСЕ

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 07:21
Донбасс. Боевики угрожали забрать автомобили миссии ОБСЕ - Фото
Наблюдатели СММ ОБСЕ (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Боевики гибридной армии РФ на Донбассе угрожали забрать автомобили патруля мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщается на сайте Организации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что инцидент произошел 16 февраля на полигоне оккупантов в Шимшиновке, в 27 км к юго-западу от Луганска. К наблюдателям подошел вооруженный боевик и попросил покинуть полигон.

Он заявил, что членам миссии ОБСЕ не разрешается быть на полигоне во время учений с боевыми стрельбами, говорится в сообщении. Также боевик утверждал, что члены патруля должны были согласовать свой визит с лицами, которым принадлежит фактический контроль.

Кроме того, отмечают в ОБСЕ, боевик угрожал забрать автомобили миссии, если она в будущем попытается посетить полигон без предварительного согласования.

В ОБСЕ выражают протест из-за таких действий оккупантов. Там напомнили, что члены миссии имеют безусловную свободу передвижения и право мониторинга, а угрозы захвата собственности ОБСЕ не имеют оправдания ни при каких обстоятельствах.

Читайте также: Casus belli. Как Россия придумывает поводы для нового вторжения в Украину: пять примеров

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
боевики Донбасс автомобили оккупанты обсе угрозы машины смм
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 