Донбасс. Боевики угрожали забрать автомобили миссии ОБСЕ
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе угрожали забрать автомобили патруля мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщается на сайте Организации.
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Отмечается, что инцидент произошел 16 февраля на полигоне оккупантов в Шимшиновке, в 27 км к юго-западу от Луганска. К наблюдателям подошел вооруженный боевик и попросил покинуть полигон.
Он заявил, что членам миссии ОБСЕ не разрешается быть на полигоне во время учений с боевыми стрельбами, говорится в сообщении. Также боевик утверждал, что члены патруля должны были согласовать свой визит с лицами, которым принадлежит фактический контроль.
Кроме того, отмечают в ОБСЕ, боевик угрожал забрать автомобили миссии, если она в будущем попытается посетить полигон без предварительного согласования.
В ОБСЕ выражают протест из-за таких действий оккупантов. Там напомнили, что члены миссии имеют безусловную свободу передвижения и право мониторинга, а угрозы захвата собственности ОБСЕ не имеют оправдания ни при каких обстоятельствах.
- В январе Запад отказал РФ на ее требование закрыть перед Украиной двери в НАТО. Некоторые западные СМИ возможной датой атаки РФ на Украину назвали 16 февраля, однако этого не произошло.
- 15 февраля Россия заявила, что начала отводить часть войск от границ Украины, однако Зеленский пока этого не видит. США заявили, что РФ, наоборот, увеличила количество военных.
- 16 февраля МИД заявила, что инициирует заседание постоянного совета ОБСЕ в течение 48 часов из-за войск РФ.
- 17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие.
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