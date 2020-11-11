Донбасс. Заявление делегации: Есть прогресс по пунктам пропуска

По информации украинской делегации, для начала работы КПВВ нужно решить чисто технические вопросы

Сегодня, 11 ноября, состоялось заседание на уровне глав делегаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Сторонам удалось достичь определенного прогресса в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы пунктов въезда-выезда. Об этом сообщает в Facebook украинская делегация в ТКГ.

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Как отмечается, условия российских оккупантов – чисто технические.

"Представители ОБСЕ призвали российскую сторону открыть со своей стороны КПВВ для движения транспорта и людей в ближайшее время, до конца этой недели. Украинская сторона внесла свои предложения о порядке решения технических вопросов", – говорится в сообщении.

Представители ОБСЕ поддержали предложение украинской делегации создать на КПВВ "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан.

Сообщается, что на встрече продолжили обсуждение плана совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей, предложенного главой украинской делегации Леонидом Кравчуком.

Украина заявила о готовности работать в режиме 24/7 для согласования единого документа. Представители ОБСЕ предложили провести внеочередное заседание политической подгруппы.

Также сообщается, что украинская делегация продолжает настаивать на начале разминирования девятнадцати участков на линии разграничения, среди которых кладбища, электросети, объекты водоснабжения.

Кравчук, призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц.

5 ноября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации временно оккупированной части Донбасса в начале 2021 г.

В Кремле ответили, что демилитаризация Донбасса, проведение выборов и передача границы расходятся с минскими договоренностями.

9 ноября Кравчук сообщил, что Украина передала свой вариант плана ОБСЕ.

Наталия Медведева

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