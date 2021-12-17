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Новости | "Дорого обойдется". НАТО предупредило Россию о последствиях в случае дальнейшей агрессии

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 08:27
Перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе (фото - NATO)

НАТО призывает Россию не вмешиваться в отношения Альянса с Украиной и немедленно прекратить эскалацию – тогда можно будет работать над "укреплением доверия" с РФ.  Об этом говорится в заявлении, опубликованном 16 декабря на сайте НАТО.

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В Альянсе заявили о "серьезной обеспокоенности неоправданным наращиванием" российских войск у границ Украины и об отвержении ложных заявлений РФ о "провокациях" со стороны Украины и НАТО.

"Мы всегда будем решительно реагировать на любое ухудшение условий нашей безопасности, в том числе укрепляя нашу позицию коллективной обороны, если это необходимо", – сказано в заявлении.

В НАТО также сообщили, что готовы принять все необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты союзников, и любая дальнейшая агрессия против Украины "будет иметь огромные последствия и дорого обойдется".

Альянс заявил о поддержке права всех стран самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне: "Отношения НАТО с Украиной – это вопрос только Украины и 30 союзников по НАТО".

При этом в НАТО напомнили РФ, что по-прежнему готовы к диалогу через совет НАТО-Россия.

"Нам известны недавние предложения России по европейской безопасности… Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия. ОБСЕ также является актуальной платформой", – сказано в заявлении.

  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, если Россия попытается снова масштабно вторгнуться в Украину, это будет иметь для нее серьезные последствия. Также о возможном противодействии агрессии РФ заявили в Госдепе США.
  • 1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО планирует усилить свои позиции на восточном фланге в связи с агрессивной политикой России.
  • Вчера Кремль заявил, что Москва передала США предложения по "гарантиям безопасности" для России в виде документов. 

Читайте также: Путин увидел угрозы для России со стороны Украины и НАТО и пугает гиперзвуковым оружием

Оксана Житнюк
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