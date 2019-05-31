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31.05.2019, 23:24

"Досадная ошибка": Луценко не позвали на совещание СНБО

"Досадная ошибка": Луценко не позвали на совещание СНБО - Фото
Фото: president.gov.ua

Пресс-секретарь проверила - из состава СНБО генпрокурор не исключен

На сегодняшнее совещание членов Совета национальной безопасности и обороны, посвященное энергетике, не пригласили генерального прокурора Юрия Луценко. На это обратила внимание его пресс-секретарь Лариса Сарган и написала об этом в Facebook.

Спикер генпрокурора написала: "Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме генерального прокурора Юрия Луценко. Проверила - из состава СНБО не исключен. Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена".

Сегодня, 31 мая, президент Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны, посвященное энергетической безопасности. Основным риском он назвал монополизацию рынка. Сообщается, что проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а решения по этому поводу будут приняты через две недели.

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Теги: юрий луценко, снбо
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