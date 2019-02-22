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22.02.2019, 14:45

Досудебное расследование убийства Гандзюк продлили до июля

Досудебное расследование по делу убийства активистки продлено до 3 июля

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Досудебное расследование по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк продлено до 3 июля. Об этом юрист Маси Найем сообщил у себя в Facebook.

Шевченковский райсуд Киева подтвердил, что принял такое решение сегодня, 22 февраля.

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Генпрокурор Юрий Луценко заверил, что заказчиков убийства Гандзюк он назовет до конца выборов, напомнил Найем.

Вчера суд перенес апелляцию по главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства, на 28 февраля.

Перенести заседание попросили адвокати Мангера Шадрин, Глоба и Левковец. Они не явились в судебное заседание так как заняты в других процессах. Еще два адвоката Мангера также на заседание не пришли.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева принял решение арестовать Мангера с правом внесения залога. В тот же день залог был внесен, и подозреваемого освободили, надев на него электронный браслет. 19 февраля Генпрокуратура подала апелляцию на решение суда об избрании меры Мангеру.

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Теги: суд, убийство, Екатерина Гандзюк
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