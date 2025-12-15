Доверие украинцев к США снизилось почти вдвое за год – опрос

В декабре 2024 года Штатам доверял 41% украинцев, через год этот показатель снизился до 21%

Флаги Украины и США (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

В течение года доверие украинцев к Соединенным Штатам снизилось почти вдвое. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

По состоянию на декабрь 2025 года Европейскому Союзу доверяют 49%, не доверяют – 23% (в декабре 2024 года было 46% и 19%, то есть почти без изменений). Остальные 27% ответили "трудно сказать наверняка".

В то же время значительно ниже показатели доверия к США и к НАТО, которые к тому же демонстрируют существенную нисходящую динамику за год.

Так, США доверяют 21% (снижение с 41% в декабре 2024 года), не доверяют – 48% (рост с 24% в декабре 2024 года). Остальные 32% не смогли определиться со своим мнением.

Инфографика: КМИС

В случае НАТО, 34% доверяют организации (снижение с 43% в декабре 2024 года), а 41% не доверяют (рост с 25%). Остальные 25% не смогли определиться.

СПРАВКА Опрос проводился 26 ноября – 13 декабря 2025 года по собственной инициативе КМИС. Социологи опросили по телефону 547 респондентов в возрасте от 18 лет, которые живут на подконтрольной Украине территории. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 5,6% для показателей, близких к 50%, 4,8% – для показателей, близких к 25%, 3,4% – для показателей, близких к 10%, 2,5% – для показателей, близких к 5%. Однако в условиях войны может добавляться определенное отклонение.

В октябре сообщалось, что среди украинцев стало меньше тех, кто видит в Европе надежного союзника – социологи впервые зафиксировали нисходящую тенденцию, в то же время доля тех, кто благосклонно оценивает политику США, снизилась несущественно по сравнению с августом.