Довіра українців до США знизилася майже вдвічі за рік – опитування

У грудні 2024 року Штатам довіряв 41% українців, через рік цей показник знизився до 21%

Прапори України та США (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Протягом року довіра українців до Сполучених Штатів знизилася майже вдвічі. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Станом на грудень 2025 року Європейському Союзу довіряють 49%, не довіряють – 23% (у грудні 2024 року було 46% і 19%, тобто майже без змін). Решта 27% відповіли "важко сказати напевно".

Водночас значно нижчі показники довіри до США і до НАТО, які до того ж демонструють суттєву низхідну динаміку за рік.

Так, США довіряють 21% (зниження з 41% у грудні 2024 року), не довіряють – 48% (ріст з 24% у грудні 2024 року). Решта 32% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Інфографіка: КМІС

У випадку НАТО, 34% довіряють організації (зниження з 43% у грудні 2024 року), а 41% не довіряють (ріст з 25%). Решта 25% не змогли визначитися.

ДОВІДКА Опитування проводили 26 листопада – 13 грудня 2025 року за власною ініціативою КМІС. Соціологи опитали телефоном 547 респондентів віком від 18 років, які живуть на підконтрольній Україні території. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 5,6% для показників, близьких до 50%, 4,8% – для показників, близьких до 25%, 3,4% – для показників, близьких до 10%, 2,5% – для показників, близьких до 5%. Проте в умовах війни може додаватись певне відхилення.

У жовтні повідомлялося, що серед українців поменшало тих, хто вбачає в Європі надійного союзника – соціологи вперше зафіксували низхідну тенденцію, водночас частка тих, хто прихильно оцінює політику США, знизилася несуттєво порівняно з серпнем.