Дрисколла назначили представлять мирный план. Он сказал, что "пора покончить с дерьмом" – медиа

Собеседники Financial Times утверждают, что Дриссколл на встрече в Киеве 21 ноября настаивал на подписании мирного плана США

Дэниел Дрисколл (Фото: EPA/YONHAP)

Президент США Дональд Трамп назначил спецпредставителя для мирного плана по Украине – министра армии США Дэниела Дрисколла. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на неназванных собеседников.

По их словам, группа генералов США до конца ноября намерена посетить Россию, чтобы обсудить детали мирного плана с ее представителями. А сам Дрисскол – друг и бывший одноклассник вице-президента США Джей Ди Вэнса.

По информации Financial Times от неназванных европейских чиновников, встреча делегации США с представителями Украины 21 ноября в Киеве "быстра зашла в тупик" и носила "тошнотворный" характер.

Временная поверенная в делах США в Киеве Джули Дэвис заявила послам европейских стран и западным чиновникам, что сейчас настало время для мира.

"Как бы мы ни поддерживали Украину, существуют пределы. Есть веские основания полагать, что у России мощная промышленная база, и это вопрос времени, когда Украине придется заключить сделку", – сказала она.

Дрисколл, по словам собеседников, опоздал на встречу, а во время выступления использовал много нецензурной лексики.

"Нам нужно покончить с этим дерьмом. Вооруженные силы США любят Украину и поддерживают ее, но честная оценка военных США заключается в том, что Украина находится в очень плохом положении и сейчас самое подходящее время для мира", – цитируют его присутствующие.

Гарантии безопасности являются частью мирного плана США и их обсудят с Украиной и Европой в ближайшие дни, сказал Дрисколл.

По словам чиновников, Дрисколл и Дэвис настаивали на встрече, что времени осталось мало и Украина должна подписать мирный план, так как Трамп "хочет мира уже сейчас".