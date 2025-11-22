Дрісколла призначили представляти мирний план. Він сказав, що "час покінчити з лайном" – медіа

Співрозмовники Financial Times стверджують, що Дрісколл на зустрічі в Києві 21 листопада наполягав на підписанні мирного плану США

Деніел Дрісколл (Фото: EPA/YONHAP)

Президент США Дональд Трамп призначив спецпредставника для мирного плану щодо України – міністра армії США Деніела Дрісколла. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на неназваних співрозмовників.

За їхніми словами, група генералів США до кінця листопада має намір відвідати Росію, щоб обговорити деталі мирного плану з її представниками. А сам Дрісколл – друг і колишній однокласник віцепрезидента США Джей Ді Венса.

По інформації Financial Times від неназваних європейських чиновників, зустріч делегації США з представниками України 21 листопада в Києві "швидко зайшла в глухий кут" і мала "нудотний" характер.

Тимчасова повірена у справах США в Києві Джулі Девіс заявила послам європейських країн і західним чиновникам, що зараз настав час для миру.

"Як би ми не підтримували Україну, існують межі. Є вагомі підстави вважати, що у Росії потужна промислова база, і це питання часу, коли Україні доведеться укласти угоду", – сказала вона.

Дрісколл, за словами співрозмовників, запізнився на зустріч, а під час виступу використовував багато нецензурної лексики.

"Нам потрібно покінчити з цим лайном. Збройні сили США люблять Україну і підтримують її, але чесна оцінка військових США полягає в тому, що Україна перебуває в дуже поганому становищі і зараз дуже вдалий час для миру", – цитують його присутні.

Гарантії безпеки є частиною мирного плану США і їх обговорять з Україною та Європою найближчими днями, сказав Дрісколл.

За словами чиновників, Дрісколл і Девіс наполягали на зустрічі, що часу залишилося обмаль і Україна має підписати мирний план, оскільки Трамп "хоче миру вже зараз".