"Дроновый заслон". Еврокомиссар обратился к странам Балтии относительно угрозы России

Кубилюс отметил, что есть "не слишком много" признаков готовности Литвы и стран Балтии отражать возможные атаки дронов со стороны страны-агрессора

Андрюс Кубилюс (Фото: Radek Pietruszka / EPA)

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс призвал Литву и другие страны Балтии создавать "дроновый заслон" и наладить массовое производство беспилотников после того, как российский беспилотник "Гербера" прилетел на литовскую территорию из Беларуси 10 июля. Об этом делегированный Литвой еврочиновник заявил в интервью общественному вещателю страны LRT.

"[Этот инцидент] показывает, что возможность проникновения такого дрона на территорию Литвы существует. Готова ли Литва защищаться от таких дронов, есть ли у неё достаточные возможности, вопрос остаётся без ответа", – заявил Кубилюс.

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Поэтому, добавил еврочиновник, он всегда призывает Литву и другие государства региона позаботиться о создании плана защиты восточной границы: "Прежде всего путем установления целого ряда физических заграждений на земле... По моему мнению, такой план должен включать не только физическую границу, но и создание "дронового заслона".

В мае 2024 года тогдашний министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объявила, что страны региона договорились о создании "дронового заслона", который будет включать БпЛА для мониторинга части границы и системы борьбы с дронами, которые позволят пресекать их использование враждебными странами для контрабанды и провокаций. Впрочем, по состоянию на начало марта 2025-го Литва и Эстония не получили финансирование от Европейского союза на этот проект.

Кубилюс отметил, что есть "не слишком много" признаков готовности Литвы и стран Балтии отражать возможные атаки дронов со стороны России.

"Поэтому сегодня нужно не столько производить дроны или закупать их и хранить на складе, сколько обучать и готовить команды специалистов, которые могли бы очень быстро производить необходимое количество дронов для этого заслона", – заявил еврочиновник.

По его мнению, Литва, Латвия и Эстония должны иметь общую концепцию не только по созданию физического заграждения на границе, но и по "дроновому заслону" Поэтому сегодня нужно не столько производить дроны или закупать их и хранить на складе, сколько обучать и готовить команды специалистов, которые могли бы очень быстро производить необходимое количество дронов для этого заслона", включая массовое производство БпЛА.

В конце июня Кубилюс призвал Европу начать создание армии беспилотников для защиты от возможного нападения России .