"Дроновый заслон". Еврокомиссар обратился к странам Балтии относительно угрозы России
Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс призвал Литву и другие страны Балтии создавать "дроновый заслон" и наладить массовое производство беспилотников после того, как российский беспилотник "Гербера" прилетел на литовскую территорию из Беларуси 10 июля. Об этом делегированный Литвой еврочиновник заявил в интервью общественному вещателю страны LRT.
"[Этот инцидент] показывает, что возможность проникновения такого дрона на территорию Литвы существует. Готова ли Литва защищаться от таких дронов, есть ли у неё достаточные возможности, вопрос остаётся без ответа", – заявил Кубилюс.
Поэтому, добавил еврочиновник, он всегда призывает Литву и другие государства региона позаботиться о создании плана защиты восточной границы: "Прежде всего путем установления целого ряда физических заграждений на земле... По моему мнению, такой план должен включать не только физическую границу, но и создание "дронового заслона".
В мае 2024 года тогдашний министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объявила, что страны региона договорились о создании "дронового заслона", который будет включать БпЛА для мониторинга части границы и системы борьбы с дронами, которые позволят пресекать их использование враждебными странами для контрабанды и провокаций. Впрочем, по состоянию на начало марта 2025-го Литва и Эстония не получили финансирование от Европейского союза на этот проект.
Кубилюс отметил, что есть "не слишком много" признаков готовности Литвы и стран Балтии отражать возможные атаки дронов со стороны России.
"Поэтому сегодня нужно не столько производить дроны или закупать их и хранить на складе, сколько обучать и готовить команды специалистов, которые могли бы очень быстро производить необходимое количество дронов для этого заслона", – заявил еврочиновник.
По его мнению, Литва, Латвия и Эстония должны иметь общую концепцию не только по созданию физического заграждения на границе, но и по "дроновому заслону" Поэтому сегодня нужно не столько производить дроны или закупать их и хранить на складе, сколько обучать и готовить команды специалистов, которые могли бы очень быстро производить необходимое количество дронов для этого заслона", включая массовое производство БпЛА.
В конце июня Кубилюс призвал Европу начать создание армии беспилотников для защиты от возможного нападения России .
- Утром 10 июля российский беспилотник "Гербера" залетел в Литву из Беларуси и самостоятельно упал на землю. По словам литовского Минобороны, у страны нет данных, что этот беспилотник "был намеренно отправлен" на ее территорию.
- В Вооруженных силах Литвы отметили, что расследование в отношении беспилотника еще продолжается, но уже понятно – дрон угрозы не представлял, поскольку это "кусок пенопласта и дерева с какими-то проводами" .
- 11 июля стало известно, что в столице Литвы Вильнюсе появятся мобильные огневые группы для защиты критической инфраструктуры от беспилотников.
- Собеседник LIGA.net в украинской разведке сообщал, что 12 июля белорусский вертолет сбил российскую "Гербера", который летел в сторону Украины.
- Российские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство государств НАТО. В частности, осенью 2024-го российский беспилотник разбился на территории Латвии.
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