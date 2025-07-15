"Дроновий заслон". Єврокомісар звернувся до країн Балтії щодо загрози Росії
Єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс закликав Литву та інші країни Балтії створювати "дроновий заслон" та налагодити масове виробництво безпілотників після того, як російський БпЛА "Гербера" прилетів на литовську територію з Білорусі 10 липня. Про це делегований Литвою єврочиновник заявив в інтерв'ю суспільному мовнику країни LRT.
"[Цей інцидент] показує, що можливість проникнення такого дрона на територію Литви існує. Чи готова Литва захищатися від таких дронів, чи є у неї достатні можливості, запитання залишається без відповіді", – заявив Кубілюс.
Тому, додав єврочиновник, він завжди закликає Литву та інші держави регіону подбати про створення плану захисту східного кордону: "Насамперед шляхом встановлення цілої низки фізичних загороджень на землі... На мою думку, такий план має містити не тільки фізичний кордон, а й створення "дронового заслону".
У травні 2024 року тодішня міністерка внутрішніх справ Литви Аґне Білотайте оголосила, що країни регіону домовились про створення "дронового заслону", який міститиме БпЛА для моніторингу частини кордону й системи боротьби з дронами, які дозволять присікати їх використання ворожими країнами для контрабанди і провокацій. Утім, станом на початок березня 2025-го Литва та Естонія не отримали фінансування від Європейського Союзу на цей проєкт.
Кубілюс зауважив, що є "не надто багато" ознак готовності Литви та країн Балтії відбивати можливі атаки дронів з боку Росії.
"Тому сьогодні потрібно не стільки виробляти дрони або закуповувати їх і зберігати на складі, скільки навчати і готувати команди фахівців, які могли б дуже швидко виробляти необхідну кількість дронів для цього заслону", – заявив єврочиновник.
На його думку, Литва, Латвія та Естонія повинні мати спільну концепцію не тільки щодо створення фізичного загородження на кордоні, але й стосовно "дронового заслону", включно з підготовкою до масового виробництва БпЛА.
Наприкінці червня Кубілюс закликав Європу розпочати створення армії безпілотників для захисту від можливого нападу Росії.
- Вранці 10 липня російський безпілотник "Гербера" залетів до Литви з Білорусі й самостійно впав на землю. За словами литовського Міноборони, в країни немає даних, що цей безпілотник "був навмисно відправлений" на її територію.
- У Збройних силах Литви зазначили, що розслідування стосовно безпілотника ще триває, але вже зрозуміло – дрон загрози не становив, оскільки це "шматок пінопласту та дерева з якимись проводами".
- 11 липня стало відомо, що у столиці Литви Вільнюсі з’являться мобільні вогневі групи для захисту критичної інфраструктури від безпілотників.
- Співрозмовник LIGA.net в українській розвідці повідомляв, що 12 липня білоруський вертоліт збив російський безпілотник "Гербера", який летів у бік України.
- Російські дрони неодноразово порушували повітряний простір держав НАТО. Зокрема, восени 2024-го російський безпілотник розбився на території Латвії.
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