"Дроновий заслон". Єврокомісар звернувся до країн Балтії щодо загрози Росії

Кубілюс зауважив, що є "не надто багато" ознак готовності Литви та країн Балтії відбивати можливі атаки дронів з боку країни-агресора

Андрюс Кубілюс (Фото: Radek Pietruszka / EPA)

Єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс закликав Литву та інші країни Балтії створювати "дроновий заслон" та налагодити масове виробництво безпілотників після того, як російський БпЛА "Гербера" прилетів на литовську територію з Білорусі 10 липня. Про це делегований Литвою єврочиновник заявив в інтерв'ю суспільному мовнику країни LRT.

"[Цей інцидент] показує, що можливість проникнення такого дрона на територію Литви існує. Чи готова Литва захищатися від таких дронів, чи є у неї достатні можливості, запитання залишається без відповіді", – заявив Кубілюс.

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Тому, додав єврочиновник, він завжди закликає Литву та інші держави регіону подбати про створення плану захисту східного кордону: "Насамперед шляхом встановлення цілої низки фізичних загороджень на землі... На мою думку, такий план має містити не тільки фізичний кордон, а й створення "дронового заслону".

У травні 2024 року тодішня міністерка внутрішніх справ Литви Аґне Білотайте оголосила, що країни регіону домовились про створення "дронового заслону", який міститиме БпЛА для моніторингу частини кордону й системи боротьби з дронами, які дозволять присікати їх використання ворожими країнами для контрабанди і провокацій. Утім, станом на початок березня 2025-го Литва та Естонія не отримали фінансування від Європейського Союзу на цей проєкт.

Кубілюс зауважив, що є "не надто багато" ознак готовності Литви та країн Балтії відбивати можливі атаки дронів з боку Росії.

"Тому сьогодні потрібно не стільки виробляти дрони або закуповувати їх і зберігати на складі, скільки навчати і готувати команди фахівців, які могли б дуже швидко виробляти необхідну кількість дронів для цього заслону", – заявив єврочиновник.

На його думку, Литва, Латвія та Естонія повинні мати спільну концепцію не тільки щодо створення фізичного загородження на кордоні, але й стосовно "дронового заслону", включно з підготовкою до масового виробництва БпЛА.

Наприкінці червня Кубілюс закликав Європу розпочати створення армії безпілотників для захисту від можливого нападу Росії.