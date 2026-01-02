Дроны атаковали российские РЛС в Крыму и склад топлива в Луганской области – видео

После удара по складу ГСМ произошел крупный пожар, сообщили военные

Оператор дрона (Иллюстративное фото: t.me/usf_army)

Операторы беспилотников первого отдельного центра Сил беспилотных систем нанесли удары по целям россиян на временно оккупированных территориях. Сообщается о "значительных поражениях" противника. сообщили в СБС и показали видео работы.

Временно оккупированная Луганская область: поражена база хранения горюче-смазочных материалов оккупантов. После атаки зафиксирован масштабный пожар. Однако детали последствий уточняются.

Кроме того, была поражена радиолокационная станция во временно оккупированном Крыму, которая обеспечивала наблюдение за воздушным пространством.

В Силах беспилотных систем отметили, что последовательно снижают возможности противника продолжать агрессию против Украины.