Дроны СБУ поразили в России две газокомпрессорные станции и полевой склад ракет – источник
На днях дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили три объекта оккупантов на территории России. Об этом LIGA.net сообщил источник в спецслужбе.
По его словам, беспилотники атаковали газокомпрессорные станции "Давыдовская" (Тамбовская область) и "Новопетровская" (Саратовская область). На видео видны попадания дронов в промышленное оборудование станций и мощные взрывы.
Кроме того, дроны СБУ поразили полевой склад ракет для комплексов С-300 и С-400 вблизи населенного пункта Радьковка в Белгородской области. После попадания началась активная детонация боеприпасов.
Осторожно: на видео ненормативная лексика!
- 13 марта 2025 года власти Саратовской области сообщили об ударе дронов. Были данные об атаке на Петровское линейное производственное управление магистральных газопроводов.
- В ночь на 14 марта беспилотники атаковали Москву и область. Кроме этого, под атакой снова оказался Туапсинский НПЗ.