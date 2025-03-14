Дроны СБУ поразили в России две газокомпрессорные станции и полевой склад ракет – источник

Под атаку попали газокомпрессорные станции в Тамбовской и Саратовской областях

Служба безопасности Украины (Фото: пресс-служба СБУ)

На днях дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили три объекта оккупантов на территории России. Об этом LIGA.net сообщил источник в спецслужбе.

По его словам, беспилотники атаковали газокомпрессорные станции "Давыдовская" (Тамбовская область) и "Новопетровская" (Саратовская область). На видео видны попадания дронов в промышленное оборудование станций и мощные взрывы.

Кроме того, дроны СБУ поразили полевой склад ракет для комплексов С-300 и С-400 вблизи населенного пункта Радьковка в Белгородской области. После попадания началась активная детонация боеприпасов.

Осторожно: на видео ненормативная лексика!