Дрони СБУ уразили в Росії дві газокомпресорні станції та польовий склад ракет – джерело
Днями далекобійні дрони Служби безпеки України вразили три об’єкти окупантів на території Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в спецслужбі.
За його словами, безпілотники атакували газокомпресорні станції "Давидівська" (Тамбовська область) та "Новопетрівська" (Саратовська область). На відео видно влучання дронів у промислове обладнання станцій та потужні вибухи.
Крім цього, дрони СБУ уразили польовий склад ракет для комплексів С-300 та С-400 поблизу населеного пункту Радьковка в Бєлгородській області. Після влучання розпочалася активна детонація боєприпасів.
Обережно: на відео ненормативна лексика!
- 13 березня 2025 року влада Саратовської області повідомила про удар дронів. Були дані про атаку на Петрівське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів.
- У ніч проти 14 березня безпілотники атакували Москву та область. Крім цього, під атакою знову опинився нафтопереробний завод у Туапсе.