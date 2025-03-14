Дрони СБУ уразили в Росії дві газокомпресорні станції та польовий склад ракет – джерело

Під атаку потрапили газокомпресорні станції в Тамбовській та Саратовській областях

Служба безпеки України (Фото: пресслужба СБУ)

Днями далекобійні дрони Служби безпеки України вразили три об’єкти окупантів на території Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в спецслужбі.

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За його словами, безпілотники атакували газокомпресорні станції "Давидівська" (Тамбовська область) та "Новопетрівська" (Саратовська область). На відео видно влучання дронів у промислове обладнання станцій та потужні вибухи.

Крім цього, дрони СБУ уразили польовий склад ракет для комплексів С-300 та С-400 поблизу населеного пункту Радьковка в Бєлгородській області. Після влучання розпочалася активна детонація боєприпасів.

Обережно: на відео ненормативна лексика!