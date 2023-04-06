Дуда: О войне в Украине нужно постоянно напоминать, в мире есть снижение интереса

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что миру нужно постоянно напоминать о войне, которую Россия ведет против Украины, потому что интерес к этому снижается. Об этом Дуда сказал в интервью Польскому радио.

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Президент Польши подчеркнул, что фундаментальным условием для того, чтобы Украина могла противостоять России в военном отношении, является постоянное получение оружия.

В то же время Дуда отметил снижение в мире интереса к теме войны Украины за сохранение своего суверенитета.

Поэтому миру нужно постоянно напоминать об этом, сказал президент Польши.

"В Польше, где проживает около трех миллионов граждан Украины, к этой войне относятся иначе, чем в странах Запада. Именно поэтому мы должны постоянно говорить об опасности российской агрессии против Украины и о том, что она может угрожать стабильности всей Европы", – заявил польский президент.

17 февраля спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти выступил против резолюции об "усталости от Украины", в которой требуется прекратить военную помощь.

Президент Чехии считает, что Запад может сократить помощь Украине в следующем году.

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Наталія Медведєва

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