UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дуда: О войне в Украине нужно постоянно напоминать, в мире есть снижение интереса

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 13:52
Дуда: О войне в Украине нужно постоянно напоминать, в мире есть снижение интереса - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что миру нужно постоянно напоминать о войне, которую Россия ведет против Украины, потому что интерес к этому снижается. Об этом Дуда сказал в интервью Польскому радио.

Президент Польши подчеркнул, что фундаментальным условием для того, чтобы Украина могла противостоять России в военном отношении, является постоянное получение оружия.

В то же время Дуда отметил снижение в мире интереса к теме войны Украины за сохранение своего суверенитета.

Поэтому миру нужно постоянно напоминать об этом, сказал президент Польши.

"В Польше, где проживает около трех миллионов граждан Украины, к этой войне относятся иначе, чем в странах Запада. Именно поэтому мы должны постоянно говорить об опасности российской агрессии против Украины и о том, что она может угрожать стабильности всей Европы", – заявил польский президент.

Читайте также: Немцев сегодня убеждают, что они сделали чуть ли не слишком много для Украины – МИД

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война анджей дуда военная помощь усталость от войны
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 