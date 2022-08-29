Дуда про Зеленского: Он оказался на высоте, я его уважаю, мы политические друзья
29.08.2022, 14:54
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото: EPA)
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что является политическим другом президента Владимира Зеленского и отметил, что делает все, чтобы поддержать его. Об этом он сообщил в интервью на польском радио ZET.
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По его словам, "в политическом смысле" Зеленский является его другом.
"Крепкая дружба в политике с чувством взаимного уважения, прежде всего моего уважения к нему. Он оказался на высоте", — сказал Дуда.
Он отметил, что у них с Зеленским "политически дружеские и дружеские отношения" и подчеркнул, что делает все, чтобы поддержать украинского коллегу.
- 23 августа Дуда заявил, что не боялся приехать в Киев, несмотря на многочисленные предупреждения об угрозе массированных ударов российских оккупантов. "Мы тут вместе, чтобы наши братья в Украине видели, что мы с ними не только духовно, но и физически", — сказал тогда он.
- Он считает, что Беларусь стала "еще одним российским военным округом", однако не видит угрозы со стороны режима Лукашенко.
- Он также комментировал шантаж Путина: "Если боимся его ядерного оружия, то можно сразу всем сдаваться".
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