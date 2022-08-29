UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дуда про Зеленского: Он оказался на высоте, я его уважаю, мы политические друзья

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 14:54
Дуда про Зеленского: Он оказался на высоте, я его уважаю, мы политические друзья - Фото
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что является политическим другом президента Владимира Зеленского и отметил, что делает все, чтобы поддержать его. Об этом он сообщил в интервью на польском радио ZET.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, "в политическом смысле" Зеленский является его другом. 

"Крепкая дружба в политике с чувством взаимного уважения, прежде всего моего уважения к нему. Он оказался на высоте", — сказал Дуда. 

Он отметил, что у них с Зеленским "политически дружеские и дружеские отношения" и подчеркнул, что делает все, чтобы поддержать украинского коллегу. 

Читайте также: Дуда: Стыдно слушать, что нельзя унижать Россию, Путин должен сам просить о диалоге

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Украина польша анджей дуда
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 