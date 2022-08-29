Дуда про Зеленского: Он оказался на высоте, я его уважаю, мы политические друзья

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что является политическим другом президента Владимира Зеленского и отметил, что делает все, чтобы поддержать его. Об этом он сообщил в интервью на польском радио ZET.

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По его словам, "в политическом смысле" Зеленский является его другом.

"Крепкая дружба в политике с чувством взаимного уважения, прежде всего моего уважения к нему. Он оказался на высоте", — сказал Дуда.

Он отметил, что у них с Зеленским "политически дружеские и дружеские отношения" и подчеркнул, что делает все, чтобы поддержать украинского коллегу.

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Дмитрий Гриниченко

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