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Дуда: Проблемы с коррупцией в Украине не должны мешать поддержке Запада

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 09:59
Дуда: Проблемы с коррупцией в Украине не должны мешать поддержке Запада - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Проблемы с коррупцией не должны препятствовать поддержке Западом военных усилий Украины, заявил президент Польши Анджей Дуда. По его мнению, украинский президент начал бороться с коррупцией, когда вступил в должность, сообщает CNN.

Отвечая на вопрос о серии коррупционных скандалов, преследовавших администрацию Владимира Зеленского во время войны, Дуда признал, что коррупция является давней проблемой в соседней стране.

Однако, по мнению Дуды, Зеленский начал бороться с коррупцией, как только вступив в должность.

Польский президент подчеркнул, что проблемы с коррупцией не должны препятствовать поддержке Западом военных усилий Украины.

  • Дуда заявил, что его встреча с президентом Зеленским в Нью-Йорке отменилась из-за "плотного графика". Также он сравнил Украину с "утопающим", комментируя экономический конфликт Украины и Польши.
  • Президент Польши заявил, что Россию можно остановить, только если ее победить и отметил, что компромиссного решения в войне нет.
  • На LIGA.net выходил обширный текст о том, что у Зеленского считают манипулятивным опрос Деминициатив об ответственности президента за коррупцию.

Читайте также: "Это триггерит". Воин – о коррупции во время войны, Шуляк и благодарность власти

Артём Джерипа
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