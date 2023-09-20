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Дуда: Проблеми з корупцією в Україні не мають заважати підтримці Заходу

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 09:59
Дуда: Проблеми з корупцією в Україні не мають заважати підтримці Заходу - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Проблеми з корупцією не повинні перешкоджати підтримці Заходом військових зусиль України, заявив президент Польщі Анджей Дуда. На його думку, український президент почав боротись з корупцією коли вступив на посаду, повідомляє CNN.

Відповідаючи на запитання про серію корупційних скандалів, які переслідували адміністрацію Володимира Зеленського під час війни, Дуда визнав, що корупція є давньою проблемою в сусідній країні.

Однак на думку Дуди, Зеленський почав боротися з корупцією, щойно вступив на посаду.

Польський президент підкреслив, що проблеми з корупцією не повинні перешкоджати підтримці Заходом військових зусиль України.

  • Дуда заявив, що його зустріч із президентом Зеленським у Нью-Йорку скасувалась через "щільний графік". Також він порівняв Україну з "потопаючим", коментуючи економічний конфлікт України та Польщі.
  • Президент Польщі заявив, що Росію можна зупинити, тільки якщо її перемогти та зазначив, що компромісного рішення у війні немає.
  • На LIGA.net виходив великий текст про те, що у Зеленського вважають маніпулятивним опитування Демініціатив про відповідальність президента за корупцію.

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Артем Джеріпа
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корупціяанджей дудаПольщавійськова допомога
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