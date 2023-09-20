Дуда: Проблеми з корупцією в Україні не мають заважати підтримці Заходу
20.09.2023, 09:59
Анджей Дуда (Фото: EPA)
Проблеми з корупцією не повинні перешкоджати підтримці Заходом військових зусиль України, заявив президент Польщі Анджей Дуда. На його думку, український президент почав боротись з корупцією коли вступив на посаду, повідомляє CNN.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Відповідаючи на запитання про серію корупційних скандалів, які переслідували адміністрацію Володимира Зеленського під час війни, Дуда визнав, що корупція є давньою проблемою в сусідній країні.
Однак на думку Дуди, Зеленський почав боротися з корупцією, щойно вступив на посаду.
Польський президент підкреслив, що проблеми з корупцією не повинні перешкоджати підтримці Заходом військових зусиль України.
- Дуда заявив, що його зустріч із президентом Зеленським у Нью-Йорку скасувалась через "щільний графік". Також він порівняв Україну з "потопаючим", коментуючи економічний конфлікт України та Польщі.
- Президент Польщі заявив, що Росію можна зупинити, тільки якщо її перемогти та зазначив, що компромісного рішення у війні немає.
- На LIGA.net виходив великий текст про те, що у Зеленського вважають маніпулятивним опитування Демініціатив про відповідальність президента за корупцію.
Читайте також: "Це тригерить". Воїн – про корупцію під час війни, Шуляк та вдячність влади
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Дуда заявив, що зустріч із Зеленським скасувалась через графік. Порівняв Україну з "потопаючим" 20.09.2023Зеленський зустрінеться із Дудою найближчим часом. Польща все ще категорична у питанні зерна 13.09.2023Дуда не приїхав до Києва на День Незалежності. ОП: Похолодання з Польщею немає, все чудово 01.09.2023
Останні новини
Коментарі