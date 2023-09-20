Дуда: Проблеми з корупцією в Україні не мають заважати підтримці Заходу

Проблеми з корупцією не повинні перешкоджати підтримці Заходом військових зусиль України, заявив президент Польщі Анджей Дуда. На його думку, український президент почав боротись з корупцією коли вступив на посаду, повідомляє CNN.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Відповідаючи на запитання про серію корупційних скандалів, які переслідували адміністрацію Володимира Зеленського під час війни, Дуда визнав, що корупція є давньою проблемою в сусідній країні.

Однак на думку Дуди, Зеленський почав боротися з корупцією, щойно вступив на посаду.

Польський президент підкреслив, що проблеми з корупцією не повинні перешкоджати підтримці Заходом військових зусиль України.

Дуда заявив, що його зустріч із президентом Зеленським у Нью-Йорку скасувалась через "щільний графік". Також він порівняв Україну з "потопаючим", коментуючи економічний конфлікт України та Польщі.

Президент Польщі заявив, що Росію можна зупинити, тільки якщо її перемогти та зазначив, що компромісного рішення у війні немає.

На LIGA.net виходив великий текст про те, що у Зеленського вважають маніпулятивним опитування Демініціатив про відповідальність президента за корупцію.

Читайте також: "Це тригерить". Воїн – про корупцію під час війни, Шуляк та вдячність влади

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.