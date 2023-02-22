Дуда встретился с Санду. Обсудили безопасность Молдовы и агрессию России — фото

Президент Польши Анджей Дуда встретился с президентом Молдовы Майей Санду — лидеры подняли вопрос агрессии России. Об этом сообщили в канцелярии польского лидера.

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Дуда и Санду встретились в Варшаве, основной темой переговоров стали вопросы безопасности.

По его словам, Польша поддерживает усилия Молдовы по присоединению к европейскому и трансатлантическому сообществу.

Лидеры также подняли вопрос агрессии России.

Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе для того, чтобы перебросить своих военных в Молдову, однако органы страны готовы к этому.

10 февраля 2023 года правительство Молдовы ушло в отставку.

13 февраля президент Молдовы Санду заявила, что Кремль хочет совершить госпереворот в ее стране, но заверила, что ничего не получится.

14 февраля в Кишиневе опасались, что на прошлой неделе в страну под видом сербских футбольных болельщиков могли прибыть "диверсанты".

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Дмитро Гриниченко

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