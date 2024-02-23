Дуда выступит с посланием к Зеленскому. В Польше говорят: Свободная Украина — наш союзник

Дуда не планирует визит в Украину на вторую годовщину начала большой войны, но выступит с обращением к Зеленскому

Анджей Дуда (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Президент Польши Анджей Дуда выступит с посланием к президенту Владимиру Зеленскому на вторую годовщину начала большой войны РФ против Украины 24 февраля. Об этом сообщил представитель канцелярии польского лидера Войцех Коларский в эфире Polskie Radio.

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По его словам, Дуда не планирует визит в Украину, но выступит с посланием к Зеленскому.

Он отметил, что польский президент также дал большое интервью украинскому телевидению по случаю годовщины начала полномасштабной войны.

"Память о произошедшем важна, поскольку то, что произошло два года назад, до сих пор определяет не только польскую политику, не только польские дела, но и мировую политику в ближайшем будущем", — заявил Коларский.

Чиновник подчеркнул, что власти Польши "четко и недвусмысленно" заявляют, что свободная и независимая Украина является важным союзником Варшавы.

21 февраля Зеленский поручил правительству до 24 февраля находиться на границе с Польшей. Украинский лидер обратился к польскому президенту и премьеру и попросил, чтобы те тоже приняли участие в диалоге. Также для участия украинский лидер пригласил представителя Европейской комиссии.

Польский премьер отклонил предложение президента встретиться на границе. В то же время он анонсировал, что 28 марта в Варшаве состоится встреча польских и украинских чиновников, на которой будет обсуждаться вопрос решения проблемы блокирования границы.

В этот же день премьер-министр Польши заявил, что в ближайшие часы пункты пропуска на границе с Украиной, соответствующие участки дорог и железнодорожных путей будут внесены в список объектов критической инфраструктуры. Это делается для того, чтобы помощь Украине поступала без задержек.

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