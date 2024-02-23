Дуда виступить із посланням до Зеленського. У Польщі кажуть: Вільна Україна — наш союзник

Дуда не планує візит до України на другу річницю початку великої війни, але звернеться до Зеленського

Анджей Дуда (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Президент Польщі Анджей Дуда виступить із посланням до президента Володимира Зеленського на другу річницю початку великої війни РФ проти України 24 лютого. Про це повідомив представник канцелярії польського лідера Войцех Коларський в ефірі Polskie Radio.

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За його словами, Дуда не планує візиту до України, але виступить із посланням до Зеленського.

Він зазначив, що польський президент також дав велике інтерв'ю українському телебаченню з нагоди річниці початку повномасштабної війни.

"Пам'ять про подію важлива, оскільки те, що сталося два роки тому, досі визначає не лише польську політику, не лише польські справи, а й світову політику в найближче майбутнє", – заявив Коларський.

Чиновник підкреслив, що влада Польщі "чітко і недвозначно" заявляє, що вільна та незалежна Україна є важливим союзником Варшави.

21 лютого Зеленський доручив уряду до 24 лютого перебувати на кордоні з Польщею. Український лідер звернувся до польського президента та прем'єра та попросив, щоб ті теж взяли участь у діалозі. Також до участі український лідер запросив представника Європейської комісії.

Польський прем'єр відхилив пропозицію президента зустрітися на кордоні. Водночас він анонсував, що 28 березня у Варшаві відбудеться зустріч польських та українських чиновників, на якій обговорюватиметься питання розв'язання проблеми блокування кордону.

Цього ж дня прем'єр-міністр Польщі заявив, що найближчим часом пункти пропуску на кордоні з Україною, відповідні ділянки доріг та залізничних колій будуть внесені до списку об'єктів критичної інфраструктури. Це робиться для того, щоб допомога Україні надходила без затримок.

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