Дуда заявил, что Германия и левые либералы "объявили Польше нетрадиционную войну"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша является "объектом гибридной атаки" со стороны Германии и "леволиберального мейнстрима". Об этом он сказал в интервью газете Tygodnik Sieci, которое цитирует канцелярия польского президента.

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По его словам, "пришло время признать, что Германия через Брюссель и леволиберальный мейнстрим объявили нетрадиционную войну" Польше.

Он отметил, что страна не входила бы в союз, где ей бы "навязывали чужие образцы".

"Это не тот союз, который мы хотим. Поляки не соглашались на такой союз. С 1945 года нам навязывали то, что должно было произойти в Польше. Я убежден, что поляки хотят сами решать, а не нас кто-то к чему-то принуждает", — сказал Дуда.

Польский лидер подчеркнул, что "лучшим доказательством того, что поляки этого не хотят", стала победа правых сил в 2019 году и его победа на выборах президента в 2020 году.

"Если бы поляки хотели исполнять диктат из-за границы, то ни в 2019-м, ни в 2020-м они бы выбрали не нас, а тех, кто хочет выполнять то, что им говорят извне", — резюмировал он.

СПРАВКА. Дуда является членом правящей партии Польши "Право и справедливость", которая была основана . Дуда является членом правящей партии Польши "Право и справедливость", которая была основана Лехом Качиньским 13 июня 2001 года в то время, когда он был министром юстиции. "Право и справедливость" является правой, консервативной и религиозной партией. Сегодня лидером этой партии является Ярослав Качиньский . В польском сенате насчитывается 37% депутатов (37 человек), а в Европарламенте 28% (14 человек). Партия входит в Альянс европейских консерваторов и реформистов.

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Дмитро Гриниченко

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