Дуда заявил, что Германия и левые либералы "объявили Польше нетрадиционную войну"
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша является "объектом гибридной атаки" со стороны Германии и "леволиберального мейнстрима". Об этом он сказал в интервью газете Tygodnik Sieci, которое цитирует канцелярия польского президента.
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По его словам, "пришло время признать, что Германия через Брюссель и леволиберальный мейнстрим объявили нетрадиционную войну" Польше.
Он отметил, что страна не входила бы в союз, где ей бы "навязывали чужие образцы".
"Это не тот союз, который мы хотим. Поляки не соглашались на такой союз. С 1945 года нам навязывали то, что должно было произойти в Польше. Я убежден, что поляки хотят сами решать, а не нас кто-то к чему-то принуждает", — сказал Дуда.
Польский лидер подчеркнул, что "лучшим доказательством того, что поляки этого не хотят", стала победа правых сил в 2019 году и его победа на выборах президента в 2020 году.
"Если бы поляки хотели исполнять диктат из-за границы, то ни в 2019-м, ни в 2020-м они бы выбрали не нас, а тех, кто хочет выполнять то, что им говорят извне", — резюмировал он.
- В начале осени 2022 года президент Польши сказал, что победа над армией России в Украине "для наших народов – это вопрос жизни и смерти".
- В сентябре Дуда заявил, что применение Кремлем ядерного оружия станет фатальным для самой России.
- Россию нужно изгнать за пределы международно признанных границ Украины, и Польша вместе с союзниками посильно помогает Украине выполнить эту задачу, говорил польский президент.
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