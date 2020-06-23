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Две трети договоров Украины с Россией по-прежнему в силе – замглавы МИД

Две трети договоров Украины с Россией по-прежнему в силе – замглавы МИД - Фото
Василий Боднар (Фото: пресс-служба Кабмина)
23.06.2020, 09:50

Василий Боднар говорит, что сейчас в РФ проживают и/или работают "миллионы людей: как граждан Украины, так и этнических украинцев", и им нужна защита

До захвата Россией украинского Крыма и развязывания войны на Донбассе между странами было 453 подписанных двусторонних соглашений. По состоянию на середину июня 2020 года остается в силе около 300 документов, сообщил Укринформу замглавы министерства иностранных дел Василий Боднар.

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Он говорит, что Украина не идет "на радикально-эмоциональные шаги" с разрывом всех соглашений, так как это "может повредить нашим гражданам".

"Мы не разорвали дипломатические отношения с Россией, не прекратили свое дипломатическое присутствие в РФ... Если отменить сразу все соглашения, мы окажемся в патовой ситуации, когда не будем иметь механизма защиты интересов украинских граждан на территории РФ. А этого допускать нельзя", - пояснил он.

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По словам чиновника, продолжается ревизия "того, от чего мы можем отказаться", "чтобы оптимизировать и оставить минимально необходимое количество документов".

СПРАВКА. РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой "выборов" с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

ДНР/ЛНР - террористические организации, после событий в Крыму захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений)
  • 26 ноября 2018-го на то время глава МИД Климкин заявил, что Украина не разрывает дипотношения с РФ потому, что они на данный момент носят "формальный" характер.
  • 6 декабря 2018-го Украина отказалась продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. 
  • 1 апреля 2019-го он прекратил действие.
  • В декабре в МИД объяснили, почему перестали разрывать договоры с РФ.

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Евгений Пилипенко
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