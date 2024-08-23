Двойной удар по Одессе 15 марта. СБУ: Задержан мужчина, корректировавший российскую атаку

Тогда в результате вражеской атаки погиб 21 человек, еще десятки получили ранения

Задержанный (Фото: Служба безопасности Украины)

В Одессе правоохранители задержали местного риелтора, который, по версии следствия, шпионил за Силами обороны и корректировал российские удары по городу. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

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Мужчине объявлено о подозрении по трем статьям: о государственной измене, о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаках, а также об оправдывании вооруженной агрессии РФ.

Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По версии следствия, 15 марта этого года он "отчитывался" российской Федеральной службе безопасности о последствиях двойного удара по Одессе. Тогда оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру города баллистическими ракетами "Искандер-М". Когда на место попадания прибыли спасатели, полицейские и медики, оккупанты ударили по ним еще одной ракетой.

Сразу после этого на место происшествия прибыл злоумышленник, он провел там доразведку и передал оккупантам информацию об пораженных объектах и ориентировочном количестве погибших и раненых, отметили в СБУ.

В спецслужбе утверждают, что мужчина осуществлял связь с российской спецслужбой через своего знакомого – участника оккупационных группировок РФ, участвовавшего в захвате Мариуполя и Бахмута. Тот передавал информацию своему брату, входящему в подразделение ФСБ, дислоцирующееся на временно захваченных территориях Донецкой области.

После этого подозреваемый продолжил выполнять задачи по корректировке вражеского огня. Среди приоритетных целей врага были места временного базирования Сил обороны. Для сбора разведданных риелтор вслепую использовал связи среди своих клиентов, отметили в СБУ.

Злоумышленник был задержан, когда он готовился к передаче новых разведданных агрессору. В ходе расследования было установлено, что подозреваемый распространял фейки об украинских защитниках и оправдывал военные преступления РФ. При обыске у задержанного изъяты мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами.

ОГП напомнил, что в результате вражеской атаки по Одессе 15 марта погиб 21 человек, еще более 70 получили ранения.

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

6 августа СБУ сообщила о задержании жителя Одесской области, который готовил поджоги зданий и служебных машин ТЦК, а также железнодорожных релейных шкафов.

16 августа в Одесской области полицейские задержали двух мужчин 18 и девушку 15 лет, которые поджигали релейные шкафы и фиксировали результаты российских обстрелов.

20 августа СБУ заявила о задержании медработника, корректировавшего ракетные и дроновые удары по одному из портовых городов Одесской области.

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