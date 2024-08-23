Подвійний удар по Одесі 15 березня. СБУ: Затримано чоловіка, який коригував російську атаку

Тоді внаслідок ворожої атаки загинула 21 людина, ще десятки отримали поранення

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

В Одесі правоохоронці затримали місцевого рієлтора, який, за версією слідства, шпигував за Силами оборони та коригував російські удари по місту. Про це повідомили Служба безпеки України й Офіс генерального прокурора.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Чоловіку оголошено про підозру за трьома статтями: про державну зраду, про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, а також про виправдовування збройної агресії РФ.

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За версією слідства, 15 березня цього року він "звітував" російській Федеральній службі безпеки про наслідки подвійного удару по Одесі. Тоді окупанти атакували цивільну інфраструктуру міста балістичними ракетами "Іскандер-М". Коли на місце влучання прибули рятувальники, поліціянти та медики, окупанти вдарили по них ще однією ракетою.

Одразу після цього на місце події прибув зловмисник, який провів там дорозвідку та передав окупантам інформацію про уражені об’єкти та орієнтовну кількість загиблих і поранених, зазначили в СБУ.

У спецслужбі стверджують, що чоловік здійснював зв'язок з російською спецслужбою через свого знайомого – учасника окупаційних угруповань РФ, який брав участь у захопленні Маріуполя та Бахмута. Той передавав інформацію своєму братові, який входить до підрозділу ФСБ, що дислокується на тимчасово захоплених територіях Донецької області.

Після цього підозрюваний продовжив виконувати завдання щодо коригування ворожого вогню. Серед пріоритетних цілей ворога були місця тимчасового базування Сил оборони. Для збирання розвідданих рієлтор наосліп використовував зв’язки серед своїх клієнтів, зазначили в СБУ.

Зловмисника затримали, коли він готувався до передачі нових розвідданих агресору. Під час розслідування було встановлено, що підозрюваний також поширював фейки про українських захисників та виправдовував воєнні злочини РФ. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони та ноутбуки із доказами злочинів.

ОГП нагадав, що внаслідок ворожої атаки по Одесі 15 березня загинула 21 людина, ще понад 70 отримали поранення.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

6 серпня СБУ повідомила про затримання мешканця Одеської області, який готував підпали будівель і службових машин ТЦК, а також залізничних релейних шаф.

16 серпня в Одеській області поліціянти затримали двох чоловіків 18 та дівчину 15 років, які підпалювали релейні шафи й фіксували результати російських обстрілів.

20 серпня СБУ заявила про затримання медпрацівника, який коригував ракетні та дронові удари по одному з портових міст Одеської області.

Читайте також: СБУ заявила про викриття агентурної мережі РФ, до якої входили чинний і колишні правоохоронці