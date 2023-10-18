"Эффективно показали себя". Украина приняла на вооружение три модификации танков Leopard
Украина официально приняла на вооружение три модификации немецких танков Leopard, которые передали западные партнеры. Об этом сообщили в министерстве обороны.
Глава ведомства Рустем Умеров подпсиал указы о принятии на вооружений машин Leopard 2A6, Leopard 2A5 и Leopard 1A5.
Ведомство отмечает, что эти танки эффективно показали себя в боях с россиянами.
"Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие", — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что Канада предоставит больше танков Leopard 2 в связи с взятыми в июне обязательствами помочь в техническом обслуживании в Польше танков, предоставленных союзниками.
- Дания передаст Украине 15 модернизированных советских танков Т-72ЕА и 30 немецких машин Leopard 1, заявили в Минобороны 19 сентября.
- 21 сентября Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122, являющихся модернизированным аналогом немецких Leopard 2А5.
- Министр обороны Дании признал, что часть танков Leopard прибыла в Украину с дефектами.
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