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"Эффективно показали себя". Украина приняла на вооружение три модификации танков Leopard

18.10.2023, 12:37
Танк Leopard 2A6 (Фото: EPA/FRIEDEMANN VOGEL)

Украина официально приняла на вооружение три модификации немецких танков Leopard, которые передали западные партнеры. Об этом сообщили в министерстве обороны.

Глава ведомства Рустем Умеров подпсиал указы о принятии на вооружений машин Leopard 2A6, Leopard 2A5 и Leopard 1A5. 

Ведомство отмечает, что эти танки эффективно показали себя в боях с россиянами. 

"Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие", — сказано в сообщении.

Танки Leopard модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций противника, уничтожения огневых точек, техники и живой силы врага, быстрой организации оборонительных рубежей.

Ранее стало известно, что Канада предоставит больше танков Leopard 2 в связи с взятыми в июне обязательствами помочь в техническом обслуживании в Польше танков, предоставленных союзниками. 

  • Дания передаст Украине 15 модернизированных советских танков Т-72ЕА и 30 немецких машин Leopard 1, заявили в Минобороны 19 сентября.
  • 21 сентября Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122, являющихся модернизированным аналогом немецких Leopard 2А5.
  • Министр обороны Дании признал, что часть танков Leopard прибыла в Украину с дефектами. 

Читайте также: Der Spiegel: Украина отказалась от бракованных немецких танков Leopard. Это уже второй случай

Дмитрий Гриниченко
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