"Эффективно показали себя". Украина приняла на вооружение три модификации танков Leopard

Украина официально приняла на вооружение три модификации немецких танков Leopard, которые передали западные партнеры. Об этом сообщили в министерстве обороны.

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Глава ведомства Рустем Умеров подпсиал указы о принятии на вооружений машин Leopard 2A6, Leopard 2A5 и Leopard 1A5.

Ведомство отмечает, что эти танки эффективно показали себя в боях с россиянами.

"Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие", — сказано в сообщении.

Танки Leopard модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций противника, уничтожения огневых точек, техники и живой силы врага, быстрой организации оборонительных рубежей.

Ранее стало известно, что Канада предоставит больше танков Leopard 2 в связи с взятыми в июне обязательствами помочь в техническом обслуживании в Польше танков, предоставленных союзниками.

Дания передаст Украине 15 модернизированных советских танков Т-72ЕА и 30 немецких машин Leopard 1, заявили в Минобороны 19 сентября.

21 сентября Швеция передала Украине 10 танков Stridsvagn 122, являющихся модернизированным аналогом немецких Leopard 2А5.

Министр обороны Дании признал, что часть танков Leopard прибыла в Украину с дефектами.

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