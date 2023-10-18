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"Ефективно показали себе в бою". Україна прийняла на озброєння три модифікації танків Leopard

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 12:37
Танк Leopard 2A6 (Фото: EPA/FRIEDEMANN VOGEL)

Україна офіційно прийняла на озброєння три модифікації німецьких танків Leopard, які передали західні партнери. Про це повідомили у міністерстві оборони.

Глава відомства Рустем Умєров підписав укази про прийняття на озброєння машин Leopard 2A6, Leopard 2A5 і Leopard 1A5.

Відомство зазначає, що ці танки ефективно показали себе у боях із росіянами.

"Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю", – сказано в повідомленні.

Танки Leopard модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій противника, знищення вогневих точок, техніки та живої сили ворога, швидкої організації оборонних рубежів.

Раніше стало відомо, що Канада надасть більше танків Leopard 2 у зв'язку із взятими у червні зобов'язаннями допомогти у технічному обслуговуванні в Польщі танків, наданих союзниками.

  • Данія передасть Україні 15 модернізованих радянських танків Т-72ЄА та 30 німецьких машин Leopard 1, заявили у Міноборони 19 вересня.
  • 21 вересня Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122, які є модернізованим аналогом німецьких Leopard 2А5.
  • Міністр оборони Данії визнав, що частина танків Leopard прибула до України із дефектами.

Читайте також: Der Spiegel: Україна відмовилася від бракованих німецьких танків Leopard. Це вже другий випадок

Дмитро Гриниченко
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