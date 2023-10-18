"Ефективно показали себе в бою". Україна прийняла на озброєння три модифікації танків Leopard
Україна офіційно прийняла на озброєння три модифікації німецьких танків Leopard, які передали західні партнери. Про це повідомили у міністерстві оборони.
Глава відомства Рустем Умєров підписав укази про прийняття на озброєння машин Leopard 2A6, Leopard 2A5 і Leopard 1A5.
Відомство зазначає, що ці танки ефективно показали себе у боях із росіянами.
"Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю", – сказано в повідомленні.
Раніше стало відомо, що Канада надасть більше танків Leopard 2 у зв'язку із взятими у червні зобов'язаннями допомогти у технічному обслуговуванні в Польщі танків, наданих союзниками.
- Данія передасть Україні 15 модернізованих радянських танків Т-72ЄА та 30 німецьких машин Leopard 1, заявили у Міноборони 19 вересня.
- 21 вересня Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122, які є модернізованим аналогом німецьких Leopard 2А5.
- Міністр оборони Данії визнав, що частина танків Leopard прибула до України із дефектами.
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