Экс-адвокат Януковича заявил, что не уходит из ГБР, несмотря на приказ об увольнении

Бабиков говорит, что его не ознакомили с приказом об увольнении, а потом он остается на должности в ГБР

Замглавы Госбюро расследований Александр Бабиков, который ранее был адвокатом беглого диктатора Виктора Януковича, заявил, что продолжает работать в ГБР, несмотря на приказ об увольнении. Об этом он сказал в комментарии Интерфакс-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Поскольку законодательство о труде предполагает обязательное ознакомление работника с приказом об увольнении, чего сделано не было, я остаюсь первым заместителем директора ГБР", – сказал он.

Бабиков заявил, что опубликовал в Facebook документы, доказывающие, что у него нет конфликта интересов, который якобы де-юре было основанием для увольнения.

Он считает, что приказ о его увольнении был издан с "грубыми и явными нарушениями законодательства". Бабикову "ясны" причины и мотивы такого решения, однако он обещает назвать их позднее.

Бабиков также заявил, что 2 ноября и.о. директор ГБР Алексей Сухачев якобы издал приказ о перераспределении обязанностей между заместителями, "которым переподчинил Главное следственное управление себе".

LIGA.net направила запрос о комментарии в ГБР.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.