Экс-адвокат Януковича заявил, что не уходит из ГБР, несмотря на приказ об увольнении
Бабиков говорит, что его не ознакомили с приказом об увольнении, а потом он остается на должности в ГБР
Замглавы Госбюро расследований Александр Бабиков, который ранее был адвокатом беглого диктатора Виктора Януковича, заявил, что продолжает работать в ГБР, несмотря на приказ об увольнении. Об этом он сказал в комментарии Интерфакс-Украина.
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"Поскольку законодательство о труде предполагает обязательное ознакомление работника с приказом об увольнении, чего сделано не было, я остаюсь первым заместителем директора ГБР", – сказал он.
Бабиков заявил, что опубликовал в Facebook документы, доказывающие, что у него нет конфликта интересов, который якобы де-юре было основанием для увольнения.
Он считает, что приказ о его увольнении был издан с "грубыми и явными нарушениями законодательства". Бабикову "ясны" причины и мотивы такого решения, однако он обещает назвать их позднее.
Бабиков также заявил, что 2 ноября и.о. директор ГБР Алексей Сухачев якобы издал приказ о перераспределении обязанностей между заместителями, "которым переподчинил Главное следственное управление себе".
LIGA.net направила запрос о комментарии в ГБР.
- 20 января Бабиков стал первым заместителем и. о. директора ГБР Ирины Венедиктовой, которая возглавила бюро после увольнения Романа Трубы.
- Семьи героев Небесной сотни выступили против назначения Бабикова, поскольку он был адвокатом беглого президента Виктора Януковича. Сам Бабиков заявлял, что не защищал интересы политика, а свои подписи на процессуальных документах назвал "техническими".
- 12 февраля журналисты получили материалы, которые подтверждают участие Александра Бабикова в защите беглого президента Виктора Януковича.
- 3 ноября УП писала, что Сухачев подписал приказ об увольнении Бабикова, однако он пока не реализован.
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