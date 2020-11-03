И.о. главы ГБР подписал приказ об увольнении своего зама, экс-адвоката Януковича – УП
Официальная причина – конфликт интересов из-за работы в адвокатском объединении
Исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев подписал приказ об увольнении первого заместителя Александра Бабикова, который был адвокатом беглого диктатора Виктора Януковича. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в руководстве ГБР.
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"Действительно, Сухачев подписал поздно вечером в пятницу такой приказ, не ознакомив с ним Бабикова. Основанием является якобы постоянный конфликт интересов из-за работы в Аверлекс (адвокатское объединение – ред.). Хотя у Бабикова есть все документы, которые это опровергают. По состоянию на настоящее время Бабиков на больничном. Юридически приказ Сухачова не реализован и не имеет под собой законного обоснования. Но имеем то, что имеем", – цитируют журналисты слова источника.
По данным журналистов, у Бабикова начались проблемы из-за его активности по нескольким делам, в том числе по расследованию "дела вагнеровцев".
"На прошлой неделе был очень чувствительный запрос в офис по "вагнеровцам", который наделал много шума", – рассказал источник в ГБР.
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