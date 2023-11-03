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Экс-командующий ССО Хоренко заявил, что узнал об увольнении из СМИ, Залужный тоже не знал

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 20:50
Экс-командующий ССО Хоренко заявил, что узнал об увольнении из СМИ, Залужный тоже не знал - Фото
Виктор Хоренко (Фото: ССО)

Уволенный сегодня экс-командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко заявил, что не знает причин своей отставки и узнал о ней из средств массовой информации. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Причины [увольнения] лично не знаю. Скажу так, узнал об этом из средств массовой информации. Общался с главнокомандующим [Валерием Залужным], который также объяснить мне этого не смог... Должен был подавать представление главком, но он ответил, что такого не делал. Конечно, не понимаю, что произошло", – сказал он.

Хоренко подтвердил, что Залужный вызвал его и спрашивал, в курсе ли он, что это за ситуация с отставкой. Экс-командующий ССО ответил главкому, что не владеет информацией.

На вопрос, не знал ли Залужный тоже об увольнении командующего ССО, Хоренко ответил: "Ну, получается, что да".

По поводу своего будущего Хоренко ответил: "Мы будем все делать для победы, но окончательно еще я не определялся".

Военного спросили, пытался ли он связаться с Офисом президента, выяснить, как этот указ появился на сайте президента, или не пытался ли поговорить лично с президентом Владимиром Зеленским.

"Мне такого доступа официально не дают, но, я так скажу, лица, ответственные и за коммуникацией с Вооруженными Силами, и непосредственно с Силами обороны, мне такой информации в настоящее время не дали", - ответил он.

Относительно того, пытался ли Залужный связаться с президентом, Хоренко сказал, что сейчас не может дать на это ответ.

Его спросили об эмоциях относительно такого увольнения.

"Прежде всего надо, я считаю, общаться с людьми и объяснять некоторые ситуации. Мы работаем много где на линии фронта, планируем ряд операций. И сейчас непосредственно вы знаете, что авдеевское направление одно из основных также планировали операции, но я так понимаю, что есть люди, которые будут лучше выполнять эти задачи", – рассказал экскомандующий ССО.

Новость дополняется...

Артём Джерипа
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