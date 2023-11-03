Екскомандувач ССО Хоренко заявив, що дізнався про звільнення зі ЗМІ, Залужний теж не знав
Звільнений сьогодні екскомандувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко заявив, що не знає причин своєї відставки та дізнався про неї із засобів масової інформації. Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді.
"Причини [звільнення] особисто не знаю. Скажу так, дізнався про це із засобів масової інформації. Спілкувався з головнокомандувачем [Валерієм Залужним], який також пояснити мені цього не зміг... Повинен був подавати подання головком, але він мені відповів, що такого не робив. Звісно, не розумію, що сталося", – сказав він.
Хоренко підтвердив, що Залужний викликав його та запитував, чи він в курсі, що за ситуація з відставкою. Екскомандувач ССО відповів головкому, що не володіє інформацією.
На запитання, чи Залужний теж не знав про звільнення командувача ССО, Хоренко відповів: "Ну, виходить, що так".
Щодо свого майбутнього Хоренко відповів: "Ми будемо все робити для перемоги, але остаточно ще я не визначався".
Військового запитали, чи намагався він зв'язатися з Офісом президента, з'ясувати, як цей указ з'явився на сайті президента, або чи не намагався поговорити особисто з президентом Володимиром Зеленським.
"Мені такого доступу офіційно не дають, але, я так скажу, особи, які відповідальні й за комунікацію зі Збройними Силами, і безпосередньо з Силами оборони, то мені такої інформації на даний час не дали", – відповів він.
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Щодо того, чи намагався Залужний зв'язатися з президентом, Хоренко сказав, що зараз не може надати на це відповідь.
Його запитали про емоції щодо такого звільнення.
"Перш за все треба, я вважаю, спілкуватися з людьми й пояснювати деякі ситуації. Ми працюємо багато де на лінії фронту, плануємо низку операцій. І зараз безпосередньо ви знаєте, що авдіївський напрямок один з основних також планували операції, але я так розумію, що є люди, які будуть краще виконувати ці завдання", – розповів екскомандувач ССО.
Хоренка запитали, чи не намагаються на нього зараз повісити якісь невдачі на фронті.
"Ні, про це питання взагалі не йшло, і як я спілкувався з Валерієм Федоровичем [Залужним], він сказав, що до мене питань по виконанню завдань нема. Тобто ми вдало працюємо на певних напрямках, і в даному випадку це також для мене питання", – пояснив він.
Хоренко відмовився коментувати, чи передував цьому звільненню якийсь конфлікт з Офісом президента чи з кимось із командування: "Хай визначені особи дадуть на це відповідь. Ми працюємо, ми військові, є у нас вказівка — ми виконуємо завдання".
Щодо нового командувача ССО військовий відповів, що поки не може нічого сказати, оскільки вони ще особисто не спілкувалися після подій з опублікуванням інформації про звільнення: "Так що, можливо, з часом".
- Хоренко обіймав посаду командувача з липня 2022 року. Його попередником був Григорій Галаган, котрий перейшов на посаду першого заступника керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.
- 3 листопада 2023 року президент Зеленський призначив Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій, іншим указом Зеленський звільнив із посади попереднього командувача ССО. Про причини такої кадрової ротації не повідомлялось.
- У вечірньому відеозверненні Зеленський повідомив, що Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міноборони.
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