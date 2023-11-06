Экс-президент Чехии Земан: Моя самая большая неудача — я неправильно понял Путина

Бывший президент Чехии Милош Земан заявил, что самой большой его неудачей были отношения с диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью каналу Nova.

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По его словам, он сожалеет о том, что "полностью неправильно понял" Путина.

Он отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину было "трагической ошибкой".

"Этот шаг нанес ущерб не только Украине, но и России", — сказал Земан.

Недавно спикер Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова заявила, что реакция Запада на оккупацию Крыма в 2014 году была недостаточной.

29 августа 2023 года министр обороны Чехии Яна Чернохова также заявила, что ее страна должна быть готова к длительному конфликту с Россией и продолжать поддерживать Украину в войне против оккупантов.

Россия останется угрозой для Европы даже после поражения в Украине – глава Генштаба Чехии.

Чехия договаривается об обучении пилотов ВСУ на истребителях Gripen – глава Минобороны.

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