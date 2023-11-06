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Экс-президент Чехии Земан: Моя самая большая неудача — я неправильно понял Путина

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 06:43
Экс-президент Чехии Земан: Моя самая большая неудача — я неправильно понял Путина - Фото
Милош Земан и Владимир Путин (Фото: EPA)

Бывший президент Чехии Милош Земан заявил, что самой большой его неудачей были отношения с диктатором Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью каналу Nova.

По его словам, он сожалеет о том, что "полностью неправильно понял" Путина.
Он отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину было "трагической ошибкой". 

"Этот шаг нанес ущерб не только Украине, но и России", — сказал Земан.

Недавно спикер Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова заявила, что реакция Запада на оккупацию Крыма в 2014 году была недостаточной. 

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Дмитрий Гриниченко
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