Експрезидент Чехії Земан: Моя найбільша невдача — я неправильно зрозумів Путіна
06.11.2023, 06:43
Мілош Земан та Володимир Путін (Фото: EPA)
Колишній президент Чехії Мілош Земан заявив, що найбільшою його невдачею були стосунки з диктатором Володимиром Путіним. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Nova.
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За його словами, він шкодує про те, що "цілком неправильно зрозумів" Путіна.
Він зазначив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну було "трагічною помилкою".
"Цей крок завдав шкоди не лише Україні, а й Росії", – сказав Земан.
Нещодавно спікерка Палати депутатів парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова заявила, що реакція Заходу на окупацію Криму в 2014 році була недостатньою.
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