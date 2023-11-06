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Експрезидент Чехії Земан: Моя найбільша невдача — я неправильно зрозумів Путіна

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 06:43
Експрезидент Чехії Земан: Моя найбільша невдача — я неправильно зрозумів Путіна - Фото
Мілош Земан та Володимир Путін (Фото: EPA)

Колишній президент Чехії Мілош Земан заявив, що найбільшою його невдачею були стосунки з диктатором Володимиром Путіним. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Nova.

За його словами, він шкодує про те, що "цілком неправильно зрозумів" Путіна.
Він зазначив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну було "трагічною помилкою".

"Цей крок завдав шкоди не лише Україні, а й Росії", – сказав Земан.

Нещодавно спікерка Палати депутатів парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова заявила, що реакція Заходу на окупацію Криму в 2014 році була недостатньою.

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Дмитро Гриниченко
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