Экс-руководитель ЦРУ: Путин ведет себя, как двухлетний ребенок, и ему много сходило с рук

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин ведет себя, как "двухлетний ребенок", который постоянно испытывает границы дозволенного в отношениях с НАТО. Об этом заявил бывший руководитель спецопераций Центрального разведывательного управления в Европе и Евразии Ральф Гофф в интервью программе "Студия Запад".

Гофф отметил, что недоволен реакцией НАТО на новые провокации России. Он отметил, что если так будет продолжаться дальше, то возникает серьезная опасность еще большей эскалации.

"Все эти акты саботажа и экономический ущерб, нанесенный Западу, не встретили должного и решительного ответа. Путин ведет себя, как двухлетний ребенок, который постоянно испытывает границы дозволенного, и ему слишком многое сходило с рук", – заявил экс-руководитель ЦРУ.