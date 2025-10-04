Экс-руководитель ЦРУ: Путин ведет себя, как двухлетний ребенок, и ему много сходило с рук
Российский диктатор Владимир Путин ведет себя, как "двухлетний ребенок", который постоянно испытывает границы дозволенного в отношениях с НАТО. Об этом заявил бывший руководитель спецопераций Центрального разведывательного управления в Европе и Евразии Ральф Гофф в интервью программе "Студия Запад".
Гофф отметил, что недоволен реакцией НАТО на новые провокации России. Он отметил, что если так будет продолжаться дальше, то возникает серьезная опасность еще большей эскалации.
"Все эти акты саботажа и экономический ущерб, нанесенный Западу, не встретили должного и решительного ответа. Путин ведет себя, как двухлетний ребенок, который постоянно испытывает границы дозволенного, и ему слишком многое сходило с рук", – заявил экс-руководитель ЦРУ.
- 30 сентября генсек НАТО Рютте сообщил, что Альянс все еще устанавливает, что стоит за инцидентами с беспилотниками в Дании, а также выясняет, специально ли Россия совершила атаку БпЛА по Польше и нарушила воздушное пространство Эстонии.
- Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер рассказал LIGA.net, что Россия применяет против Альянса принцип "ни войны, ни мира", чтобы не втянуть Соединенные Штаты в войну.
