Екскерівник ЦРУ: Путін поводиться, як дворічна дитина, і йому надто багато сходило з рук

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін поводиться, як "дворічна дитина", яка постійно випробовує межі дозволеного у відносинах з НАТО. Про це заявив колишній керівник спецоперацій Центрального розвідувального управління в Європі та Євразії Ральф Гофф в інтерв'ю програми "Студія Захід".

Гофф зазначив, що невдоволений реакцією НАТО на нові провокації Росії. Він наголосив, що якщо так триватиме далі, то виникає серйозна небезпека ще більшої ескалації.

"Усі ці акти саботажу та економічні збитки, завдані Заходу, не зустріли належної та рішучої відповіді. Путін поводиться, як дворічна дитина, яка постійно випробовує межі дозволеного, і йому надто багато що сходило з рук", – заявив екскерівник ЦРУ.