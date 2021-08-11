Эксперимент Минюста: в СИЗО можно будет пользоваться телефоном и интернетом

В следственных изоляторах разрешат пользоваться интернетом и телефоном. Такое решение принял сегодня, 11 августа 2021 года, Кабинет министров, сообщает в Telegram нардеп из Евросолидарности Алексей Гончаренко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Правительство согласилось с предложением Минюста внедрить экспериментальный проект по предоставлению в СИЗО платных услуг телефонной связи и доступа к интернету.

Проект должен быть реализован до 30 апреля 2023 года, к 1 июля 2023 года Минюст должен отчитаться о его результатах.

В апреле 2020 года глава Минюста Денис Малюська заявил, что создание платных камер должно стать одним из источников финансирования улучшения общих условий в СИЗО, так как в госбюджете средства на это не предусмотрены.

В мая 2020-го в Лукьяновском СИЗО в Киеве открылись четыре платные камеры. Стоимость размещения – 2 000 грн в сутки, 8 000 грн в неделю, 12 000 грн в месяц. Они доступны пока только мужчинам.

В июне 2020-го показали первые ремонты в бесплатных камерах Лукьяновского СИЗО, которые провели за деньги, полученные благодаря использованию платных камер.

К октябрю 2020-го платные камеры принесли 1 млн грн.

Читайте также: В Украине появились VIP-камеры для заключенных. Они приносят миллионы? Разбор

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.