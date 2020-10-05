Платные камеры в СИЗО принесли 1 млн грн. Лукьяновский изолятор – абсолютный лидер продаж

Платные камеры в СИЗО заработали более 1 млн грн. За эти деньги, говорят в Минюсте, ремонтируются бесплатные камеры

Платные камеры в СИЗО принесли 1 млн гривень прибыли. Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

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"Сегодня платные камеры в СИЗО заработали свой первый миллион! Однозначный чемпион – Киевский следственный изолятор, который заработал 621 507 грн", – написал Малюська, уточнив, что столичное СИЗО эффективно тратит эти деньги на ремонты бесплатных камер.

Все заработанные средства направляются на ремонт бесплатных камер в СИЗО, а тюремная инфраструктура продолжает обновляться без привлечения бюджетных средств, заявляют в пресс-службе Минюста.

18 апреля глава Минюста Денис Малюська заявил, что создание платных камер должно стать одним из источников финансирования улучшения общих условий в СИЗО, так как в госбюджете средства на это не предусмотрены.

8 мая в Лукьяновском СИЗО в Киеве открылись четыре платные камеры. Стоимость размещения – 2 000 грн в сутки, 8 000 грн в неделю, 12 000 грн в месяц. Они доступны пока только мужчинам.

30 июня показали первые ремонты в бесплатных камерах Лукьяновского СИЗО, которые провели за деньги, полученные благодаря использованию платных камер.

Владислав Сердюк

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