Эксперты ЕС: Протесты в Грузии - урок Зеленскому

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Ситуация в Грузии должна показать президенту Украины Владимиру Зеленскому, какую угрозу могут нести шаги навстречу России, которые не поддерживаются обществом, и как они могут быть использованы оппозицией. Такое мнение высказал глава программы исследований Восточной Европы, старший исследователь по вопросам Украины в аналитическом центре Polish Institute of International Affairs (PISM) Даниэль Щелиговски, передает Голос Америки.

"Протесты в Грузии должны быть уроком Зеленскому. Любая сделка с Россией, которая противоречила настроениям в обществе, встретит сопротивление", - отметил Щелиговски.

Ситуацию в Грузии также прокомментировал эксперт центра Carnegie Балаш Ярабик: "Сближение с Россией имеет очевидные пределы. И не только в Грузии".

"Кто бы ни пригласил Гаврилова очевидно забыл, что Грузия оккупирована", - резюмировал бывший чиновник Пентагона при президенте Барака Обамы, Майкл Карпентер.

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Вчера, 20 июня, в Тбилиси началась акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым. После того, как российская делегация покинула парламент Грузии, протестующие продолжили штурмовать здание. Участники акции потребовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. Операцию по разгону митингующих закончили под утро. По официальной информации, во время протестов пострадали 240 человек.

Сегодня днем Спикер парламента Грузии, секретарь правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе подал заявление об отставке.