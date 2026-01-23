Эксперты объяснили, что будет, если Трамп надавит на Европу через помощь Украине

Аналитики прокомментировали возможность того, что США используют программу по продаже оружия Украине для давления на европейских партнеров

Программа PURL является идеальным инструментом для давления президента США Дональда Трампа на Европу через Украину, заявил ведущий эксперт по оборонной экономике центра Bruegel Якоб Функ Киркегор. Америка может прибегнуть только к ограничению поставок, однако это также будет на руку РФ и будет стоить больше жизней украинцев, считает старший аналитик Центра европейской политики (EPC) Аманда Пол. Об этом они рассказали для текста LIGA.net по поводу ситуации с Гренландией.

"Пока PURL (программа, по которой европейские партнеры покупают американское вооружение для Украины. – Ред.) включает закупку оружия – особенно ракет Patriot, производящихся в США, – это очень трудно", – рассказал Киркегор.

По словам эксперта, чтобы противодействовать этому, Украине бы пришлось сделать свою противовоздушную оборону полностью зависимой только от вооружений, изготовленных в Европе, однако "это нереально" воплотить в краткосрочной перспективе.

Президент США знает об этом и готов использовать такое давление, отметил Киркегор.

Он также подтвердил, что Трампу не нужно выходить из НАТО, чтобы остановить поставки – для этого ему достаточно заблокировать экспортные лицензии (ITAR).

Хотя PURL и приносит прибыль американскому оборонно-промышленному комплексу, однако непредсказуемость Трампа остается главным риском, заявила старший аналитик Центра европейской политики (EPC) Аманда Пол.

Она считает, что давление президента США может привести скорее к задержкам в поставках оружия для Украины, чем к полному прекращению этого, но даже такой сценарий может нести драматические последствия для Киева.

В 2026-м Украина начнет получать кредит Европейского Союза на 90 млрд евро, запланированный на два года, однако это произойдет только во втором квартале.

Относительно того, сможет ли поддержка по PURL, на фоне Гренландии, удержать украинский фронт до получения этого займа, Пол заявила, что Киев должен справиться в течение этого времени, если одобрение помощи со стороны США будет медленным или неопределенным.

Однако, считает эксперт, Украина сможет пережить этот "период разрыва" только на пониженном уровне интенсивности: "Сейчас существующие европейские контракты, запасы, являются как раз достаточными для обеспечения подразделений на передовой и предотвращения коллапса".

Однако она отметила, что потенциально это потребует более жестких ограничений на использование боеприпасов и уменьшения количества передового вооружения.

"Это будет означать, что Украина, вероятно, сможет удержать линию [фронта] в течение [определенного] периода, но все равно будет испытывать усиленное давление и напряжение и столкнется с трудностями с началом или поддержкой масштабных наступательных операций до восстановления полного потока финансирования. В конце концов, это поможет России и будет стоить больше украинских жизней", – подытожила Пол.