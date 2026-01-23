Експерти пояснили, що буде, якщо Трамп натисне на Європу через допомогу Україні

Аналітики прокоментували можливість того, що США використають програму з продажу зброї Україні для тиску на європейських партнерів

Дональд Трамп (Фото: LAURENT GILLIERON / EPA)

Програма PURL є ідеальним інструментом для тиску президента США Дональда Трампа на Європу через Україну, заявив провідний експерт з оборонної економіки центру Bruegel Якоб Функ Кіркегор. Америка може вдатися лише до обмеження постачань, однак це також буде на руку РФ і коштуватиме більше життів українців, вважає старша аналітикиня Центру європейської політики (EPC) Аманда Пол. Про це вони розповіли для тексту LIGA.net щодо ситуації з Гренландією.

Кіркегор зазначив, що Трамп шукатиме будь-якої можливості натиснути на європейських партнерів, використовуючи питання України.

"Допоки PURL (програма, за якою європейські партнери купляють американське озброєння для України. – Ред.) містить закупівлю зброї – особливо ракет Patriot, що виробляють у США, – це дуже важко", – зазначив експерт.

За його словами, щоб протидіяти цьому, Україні б довелося зробити свою протиповітряну оборону повністю залежною лише від озброєнь, виготовлених у Європі, однак "це нереально" утілити у короткостроковій перспективі.

Президент США знає про це й готовий використовувати такий тиск, зауважив Кіркегор.

Він також підтвердив, що Трампу не потрібно виходити з НАТО, щоб зупинити постачання – для цього йому достатньо заблокувати експортні ліцензії (ITAR).

Хоча PURL і приносить прибутки американському оборонно-промисловому комплексу, однак непередбачуваність Трампа залишається головним ризиком, заявила старша аналітикиня Центру європейської політики (EPC) Аманда Пол.

Вона вважає, що тиск президента США може призвести скоріше до затримок у постачанні зброї для України, аніж до повного припинення цього, але навіть такий сценарій може мати драматичні наслідки для Києва.

У 2026-му Україна почне отримувати кредит Європейського Союзу на 90 млрд євро, запланований на два роки, однак це станеться лише у другому кварталі.

Стосовно того, чи зможе підтримка за PURL, на тлі Гренландії, втримати український фронт до отримання цієї позики, Пол заявила, що Київ повинен впоратися впродовж цього часу, якщо схвалення допомоги з боку США буде повільним або невизначеним.

Проте, вважає експертка, Україна зможе пережити цей "період розриву" лише на зниженому рівні інтенсивності: "Наразі чинні європейські контракти, запаси, є якраз достатніми для забезпечення підрозділів на передовій і запобігання колапсу".

Однак вона зауважила, що потенційно це вимагатиме жорсткіших обмежень на використання боєприпасів і зменшення кількості передового озброєння.

"Це означатиме, що Україна, ймовірно, зможе утримати лінію [фронту] впродовж [певного] періоду, але все одно зазнаватиме посиленого тиску та напруги й матиме труднощі з початком або підтримкою масштабних наступальних операцій до відновлення повного потоку фінансування. Урешті-решт, це допоможе Росії й коштуватиме більше українських життів", – підсумувала Пол.