Эксперты ООН считают подлинным видео с расстрелом пленного ВСУ – AFP

Видеозапись расстрела украинского военнопленного, скорее всего, настоящая и не является фейком. Об этом заявила пресс-представитель Управления ООН по правам человека агентству France Presse.

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Пресс-представитель сказала, что по мнению экспертов управления ООН по правам человека, видео казни пленного военного ВСУ, который перед гибелью сказал "Слава Украине", может быть подлинным.

"На основании предварительного изучения мы считаем, что видео может быть подлинным", — сообщила она AFP.

Она также отметила, что Управление ООН по правам человека зафиксировало многочисленные нарушения международного гуманитарного права в отношении военнопленных, в том числе случаи казней как российских, так и украинских военнопленных, и заявила, что "по всем этим случаям должно быть проведено беспристрастное и эффективное расследование, а виновные привлечены к ответственности".

Российские оккупанты убили украинского военнопленного, который, будучи без оружия, сказал "Слава Украине". Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Украина начинает расследование по факту убийства россиянами пленного военнослужащего. Кулеба призывает начать соответствующее расследование и Международный уголовный суд.

По предварительным данным, расстрелянным бойцом был воин 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура.

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Сергій Бережний

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