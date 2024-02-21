Элитные машины за 20 000 грн: бывший "слуга" Торохтий подал свою декларацию

Ранее журналисты опубликовали расследование в отношении Торохтия, где утверждается, что во время полномасштабной войны он ездил на отдых за границу

Алина Левченко и Богдан Торохтий (Фото: Instagram)

Бывший представитель партии Слуги народа, народный депутат Богдан Торохтий заявил о собственности двух элитных автомобилей и задекларировал их за 20 000 грн, тогда как настоящая стоимость достигает почти $150 000. Это следует из его декларации за 2022 год.

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В своей декларации Торохтий указал два одинаковых автомобиля – Mercedes-Bens G 400 2020 года выпуска. Парламентарий отметил в декларации, что стоимость этих авто составляет 10 000 грн за каждое. В то же время настоящая стоимость достигает почти $150 000.

Декларация Торохтия (Фото: скриншот) По документации машины были приобретены во время полномасштабного вторжения — в июле и декабре 2022 года. Один из автомобилей принадлежит самому депутату, а другим владеет его жена Алина Левченко.

Mercedes-Benz G 400 (Фото: EPA/ALEX PLAVEVSKI)

30 мая 2023 года журналисты Bihus.info опубликовали расследование в отношении нардепа Торохтия. В нем утверждается, что во время полномасштабной российско-украинской войны он ездил на отдых за границу, хотя сам не признает этого, а также ездит на новом авто стоимостью более 7 млн грн.

8 августа Арахамия инициировала исключение Торохтия из фракции Слуги народа. Глава фракции заявил, что депутат продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья в то время, когда его семья покупала элитное имущество.

В тот же день был задержан народный депутат Анатолий Гунько по делу о незаконной передаче в аренду за взятку земель Национальной академии аграрных наук Украины. На следующий день ВАКС взял под стражу нардепа с альтернативой – внесение залога в 30 млн грн.

10 августа в Слуге народа завершили все юридические процедуры по исключению Анатолия Гунько и Богдана Торохтия из фракции СН в Верховной Раде.

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