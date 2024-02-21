Елітні автівки за 20 000 грн: колишній "слуга" Торохтій подав свою декларацію

Раніше журналісти опублікували розслідування щодо Торохтія, де стверджується, що під час повномасштабної війни він їздив на відпочинок за кордон

Аліна Левченко та Богдан Торохтій (Фото: Instagram)

Колишній представник партії Слуги народу, народний депутат Богдан Торохтій заявив про власність двох елітних автомобілів й задекларував їх за 20 000 грн, тоді як справжня вартість стягає близько $150 000. Це випливає з його декларації за 2022 рік.

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У своїй декларації Торохтій вказав про дві однакові автівки — Mercedes-Bens G 400 2020 року випуску. Парламентар зазначив у декларації, що вартість цих автівок становить 10 000 грн за кожну. Водночас справжня вартість сягає близько $150 000.

Декларація Торохтія (Фото: скриншот) За документацією, машини були придбані під час повномасштабного вторгнення — у липні та грудні 2022 року. Один з автомобілів належить самому депутату, а іншим володіє його дружина Аліна Левченко.

Mercedes-Benz G 400 (Фото: EPA/ALEX PLAVEVSKI)

30 травня 2023 року журналісти Bihus.info опублікували розслідування щодо нардепа Торохтія. У ньому стверджується, що під час повномасштабної російсько-української війни він їздив на відпочинок за кордон, хоча сам не визнає цього, а також їздить на новому авто вартістю понад 7 млн грн.

8 серпня Арахамія ініціював виключення Торохтія з фракції Слуги народу. Глава фракції заявив, що депутат продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла у той час, коли його родина купувала елітне майно.

Того самого дня було затримано народного депутата Анатолія Гунька у справі про незаконне передання в оренду за хабар земель Національної академії аграрних наук України. Наступного дня ВАКС узяв під варту нардепа з альтернативою – внесення застави у 30 млн грн.

10 серпня у Слузі народу завершили усі юридичні процедури щодо виключення Анатолія Гунька та Богдана Торохтія з фракції СН у Верховній Раді.

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